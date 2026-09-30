Nueva alza de combustibles golpea el bolsillo: kerosene subirá hasta $281,8 por litro

El informe semanal de ENAP confirmó incrementos en todos los combustibles, incluidos las gasolinas de 93 y 97 octanos, el diésel y el gas licuado de uso vehicular.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó un incremento en los precios de los combustibles que comenzará a regir este jueves 1 de octubre.

El kerosene registrará la mayor variación, con un alza estimada de $281,8 por litro, mientras que el diésel subirá $95 por litro y las gasolinas tendrán un aumento de $39,4 por litro.

De acuerdo con el informe semanal de la estatal, las gasolinas de 93 y 97 octanos experimentarán el mismo incremento.

En tanto, el gas licuado de petróleo (GLP) para vehículos aumentará $61,4 por litro, completando las variaciones anunciadas para esta semana.

Los nuevos aumentos consideran factores como los precios de importación de los combustibles en mercados de referencia, entre ellos la Costa del Golfo de Estados Unidos, además de los costos asociados al transporte marítimo hacia Chile y los mecanismos de estabilización de precios vigentes.

Desde ENAP recordaron que su función es “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

Asimismo, la empresa precisó que “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

El reporte de variaciones se publica cada miércoles y los nuevos valores estimados comienzan a regir a partir de la medianoche del jueves.