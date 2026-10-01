Los delitos que llevaron a la detención de cuatro Carabineros en Rancagua

La investigación contempla 12 órdenes de detención y allanamientos en 26 inmuebles de distintas regiones del país. Entre los ilícitos indagados figuran asociación criminal, receptación, falsificación informática y cohecho.

Cuatro funcionarios de Carabineros de Rancagua fueron detenidos y desvinculados de la institución en el marco de una investigación por su presunta participación en delitos vinculados a vehículos con encargo por robo, entre ellos falsificación de instrumentos públicos.

De acuerdo a fuentes policiales, la indagatoria también involucra a civiles y contempla distintos ilícitos.

El procedimiento fue encabezado por el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros e incluyó allanamientos en 26 inmuebles de distintas comunas de las regiones Metropolitana, de O’Higgins, del Maule, del Biobío y de Los Lagos. En total, se emitieron 12 órdenes de detención contra los presuntos involucrados.

Según los antecedentes de la investigación, se indagan posibles delitos de asociación criminal, receptación, acceso ilícito, falsificación informática y cohecho, entre otros. Además, durante las diligencias se incautaron ocho vehículos que serán sometidos a peritajes para establecer su eventual relación con los hechos investigados.

A través de un comunicado, Carabineros señaló que “en el marco de los permanentes controles desarrollados por la Institución, personal especializado de Asuntos Internos logró vincular a cuatro funcionarios de la institución con hechos presuntamente constitutivos de delitos relacionados con falsificación de instrumentos públicos, que afectarían a vehículos con encargo por robo”.

Tras conocerse los antecedentes, Carabineros informó que “la institución adoptó de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes, procediendo a la desvinculación de los involucrados conforme a los principios de probidad, transparencia y responsabilidad que orientan el actuar institucional”.

Asimismo, anunció una investigación administrativa para determinar las eventuales responsabilidades individuales, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias penales.