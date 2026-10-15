Karla Rubilar pide a Kast recurrir al piñerismo: “Hay un problema serio de diseño comunicacional”

Karla Rubilar hizo un llamado al Gobierno de José Antonio Kast a sumar a figuras del piñerismo para enfrentar materias como emergencias, reconstrucción y recuperación del empleo.

AGENCIA UNO

Karla Rubilar, ex vocera del gobierno de Sebastián Piñera, cuestionó duramente el manejo comunicacional de La Moneda tras las últimas emergencias registradas en diversos puntos del país e hizo un llamado al Ejecutivo a convocar al piñerismo.

La otrora secretaria de Estado dejó ver en radio Universo los problemas de coordinación entre los diversos estamentos del Gobierno a la hora de responder ante estos episodios, junto con replicar una crítica recurrente al interior de Chile Vamos: el rol de Claudio Alvarado como vocero de Gobierno.

“Hay un problema serio de diseño comunicacional en el Gobierno del presidente José Antonio Kast”, planteó Rubilar, quien explicó que no hay distinción entre comunicación política y de riesgo.

En el caso de la comunicación de riesgo, se busca proteger a la población, por lo que la efectividad se mide respecto a la capacidad de la ciudadanía para entender los peligros que enfrentar y su respuesta.

Ante esto, Karla Rubilar disparó con las diversas informaciones contradictorias que recibió la gente ante la llegada de las últimas lluvias en la capital.

“Las personas no pueden recibir cinco mensajes diferentes, ¿no? Entonces, el tema es cómo la ciudadanía recibe una sola orientación coherente, aunque existan muchas instituciones trabajando detrás”, precisó la también ex ministra de Salud.

En esta línea, Rubilar se sumó a un tema que genera ruido en el oficialismo desde hace tiempo: que Claudio Alvarado asuma funciones de vocero de Gobierno.

“El ministro de Interior no puede ser el vocero por múltiples razones, y es un diseño que está fracasado”, afirmó.

Ante este escenario, Karla Rubilar hizo un llamado al Gobierno de José Antonio Kast a sumar a figuras del piñerismo para enfrentar materias como emergencias, reconstrucción y recuperación del empleo.

“Si el presidente tiene su elenco, que tiene todo el derecho a tenerlo y a decidirlo y a buscarlo donde él estime pertinente, pero a su vez, si tiene personas que han vivido experiencias y un conocimiento y una impronta que se podría traspasar al Gobierno del presidente José Antonio Kast, yo creo que debería hacerlo”, dejó ver Rubilar.