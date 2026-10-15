La arremetida judicial ante el TC contra los marinos imputados por violación grupal en Rapa Nui

La presentación de Ciro Colombara cuestiona las normas que permiten que los imputados permanezcan bajo custodia de la Armada mientras avanza la investigación.

El abogado Ciro Colombara, representante de la víctima de una denuncia por violación grupal en Rapa Nui, presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impedir que los marinos imputados permanezcan en prisión preventiva en un recinto de la Armada y solicitar que sean trasladados a una cárcel común.

La presentación busca que la magistratura declare inaplicables las normas que permiten que los integrantes de las Fuerzas Armadas cumplan la prisión preventiva en instalaciones institucionales.

La defensa de la víctima sostiene que, al tratarse de una imputación por un delito común, corresponde que los acusados permanezcan en un establecimiento penitenciario ordinario.

De esta manera, el requerimiento apunta a cuestionar el marco legal que posibilita mantener a los imputados bajo custodia de la Armada mientras avanza la investigación.

La resolución del TC podría incidir en la aplicación de esas disposiciones en el caso, aunque no supone por sí misma una determinación sobre la responsabilidad penal de los acusados.

Según consignó La Tercera, el recurso pone en discusión la aplicación de un régimen especial de custodia para funcionarios militares cuando enfrentan cargos por hechos que no corresponden necesariamente a delitos propios del ámbito castrense.

Ahora, el Tribunal Constitucional deberá analizar los argumentos presentados y determinar si las normas cuestionadas pueden aplicarse en este proceso judicial. Mientras tanto, la investigación por la denuncia de violación grupal en Rapa Nui continúa su curso.