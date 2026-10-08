Alvarado explica por qué no se activo alerta SAE en Las Condes: “Puede generar mucha más confusión”

Alvarado aseveró que “esto es una situación que se genera de un minuto para otro”.

AGENCIA UNO

Claudio Alvarado, biministro del Interior y Segegob, se refirió al aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana, el cual estuvo marcado por la no activación de la alerta SAE.

El evento provocó que un torrente de agua y barro se desplazara por las calles de la comuna, causando que numerosos vehículos fueran arrastrados, obligando a desplegar a los equipos de emergencia y que se declarara Zona de Catástrofe.

En declaraciones a la prensa, Alvarado fue consultado por la decisión de no activar la alerta SAE para advertir a los vecinos y así evacuar la zona.

“Primero, esto es una situación que se genera de un minuto para otro. Y cuando no se tiene claridad respecto del polígono de afectación, emitir una alerta SAE de evacuación puede generar mucha más confusión porque no se pueden, en ese instante, definir cuáles son las áreas hacia donde evacuar, porque el polígono de afectación no estaba definido”, aseveró el ministro del Interior.

Claudio Alvarado aseveró que ahora que ya se conocen los efectos del aluvión, las autoridades podrán informar de las acciones a tomar a la población.

“Por lo tanto, ahora que ya se conoce y se tiene un diagnóstico, ya a través de Senapred se van a ir tomando las acciones y se van a ir comunicando oficialmente las acciones a seguir”, declaró el funcionario de Gobierno.