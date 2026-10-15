Proyectan fuerte alza del diésel y las gasolinas para el próximo jueves: estos serían los montos

El encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales y el alza del dólar presionan los precios de los combustibles de cara al próximo ajuste semanal.

Los precios del diésel y las gasolinas podrían experimentar una nueva alza en Chile el próximo jueves 22 de octubre.

Según las estimaciones del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales (UDP), las gasolinas subirían $41,3 por litro, mientras que el diésel registraría un incremento de $90 por litro, en medio del encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales y del dólar.

Las proyecciones forman parte del último Boletín Semanal de Precios de los Combustibles, correspondiente al período entre el 15 y el 21 de octubre. Aunque los precios mayoristas de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) no han variado durante esta semana, el informe anticipa nuevas presiones para el próximo ajuste.

Uno de los factores detrás de las alzas es el aumento del petróleo Brent, cuyo valor pasó de US$102 a US$105,8 por barril en la última semana.

De acuerdo con el OCEC-UDP, este movimiento estuvo influido principalmente por los ataques de la milicia hutí de Yemen contra infraestructura petrolera y civil en Arabia Saudita. A esto se suma el dólar, que promedió $982 durante la semana, por encima de los $978,3 registrados en el período anterior y su nivel promedio más alto de 2026.

En el caso del diésel, el observatorio advierte que el incremento proyectado sería mayor debido al costo fiscal que implica contener sus precios mediante el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

Este combustible ya anotó alzas de $97,4 por litro el 20 de agosto, $89 el 10 de septiembre y $95 el 1 de octubre. Según el informe, el mecanismo tendría ahora una menor capacidad para amortiguar el aumento del diésel en comparación con las gasolinas.

Sin embargo, las cifras corresponden a estimaciones del OCEC-UDP y no a un anuncio oficial de ENAP, por lo que los valores podrían cambiar antes de la próxima actualización. De confirmarse el escenario proyectado, el ajuste del 22 de octubre supondría un nuevo incremento para los conductores, especialmente para quienes utilizan diésel.