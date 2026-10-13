Orrego vs San Martín: la disputa que se arrastraba entre las autoridades desde antes del aluvión

Aunque el conflicto estalló este martes, las diferencias entre ambos para mitigar el riesgo de desastres datan desde enero. ¿El punto de quiebre? Un estudio hídrico que el GORE ofreció financiar y la burocracia que, a juicio del municipio, no permitiría una respuesta oportuna.

Dos son los asuntos que abrieron una pugna este martes entre la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, y el gobernador de Santiago, Claudio Orrego: qué tan presente estuvo el GORE para atender las emergencias que tuvieron lugar este año en la comuna y cómo contribuyó el organismo regional a prevenir la última de ellas en el sector de San Carlos de Apoquindo.

Si bien las declaraciones cruzadas entre ambos se materializaron a primera hora de este martes, el desencuentro se remonta desde hace tiempo. El punto de partida fue el incendio que consumió más de 1000 hectáreas en la quebrada de la Honda a inicios de enero y el aluvión fines de ese mes en Las Condes. Si bien desde el GORE remarcan que en esa oportunidad manifestaron su disposición para financiar los estudios necesarios para mitigar el riesgo de un nuevo aluvión, en el municipio tienen una apreciación distinta.

“El gobernador no estuvo en el incendio en el verano“, dijo San Martín a 24 Horas. Sobre el ofrecimiento del GORE para financiar un estudio hídrico, acusó que previo a ello un representante de la gobernación acudió a tomar fotos al lugar. “Me pareció impresentable que vinieran a sacarse fotos en una tragedia como la que estábamos viviendo y no nos preguntaran de qué manera nos podían ayudar”, manifestó a Emol.

San Martín también manifestó que fue ella quien le pidió al GORE que financiaran el estudio hídrico. Con todo, tanto el municipio como el Gobierno de Santiago coinciden en lo que ocurrió después, vale decir, hubo conversaciones para llevar a cabo el estudio. Incluso, según un oficio al que tuvo acceso EL DÍNAMO, se materializó una reunión entre los equipos técnicos del GORE para ver las vías de financiamiento. La alternativa era el subtítulo 31 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

A ojos de San Martín, sin embargo, los plazos del Gobierno de Santiago no se condecían con la proximidad del invierno y consultó el 7 de marzo por mecanismos de financiamiento más expeditos. La respuesta del organismo que comanda Orrego llegó una semana después: las iniciativas inferiores a 5.000 UTM podrían agilizar los plazos.

“Yo miré a mi equipo y le dije, francamente, yo no tengo tiempo que perder, yo no me voy a meter en el loop de la burocracia (…) si yo hubiese esperado al GORE con la burocracia que el GORE quería que nosotros nos metiéramos, estaríamos todavía esperando el informe”, relató San Martín. Así, el 2 de abril Las Condes desistió del ofrecimiento de Orrego y optó por acudir al Ministerio de Obras Públicas.

La gota que colmó el vaso

La disputa no salió a la luz pública. De hecho, pese a pertenecer a veredas políticas distintas, ambas autoridades no habían tenido enfrentamientos en la esfera pública con anterioridad. En la cuenta de X de Orrego, permanece una fotografía de enero de 2025 con San Martín, de una reunión entre ambos para coordinar la creación de ciclovías y fortalecer la seguridad mediante la integración de cámaras, entre otras iniciativas (ver foto de portada).

El 8 de octubre, el día del aluvión más grave de este año en Las Condes, un video que Orrego posteó en redes sociales causó molestia a la alcaldesa. En la intersección de Camino El Alba con Paul Harris, el gobernador mostraba cómo el agua y el barro inundaba las calles. “A mí lo que me molesta es ver que hay gente que está tratando de sacar provecho político de una emergencia poniendo los pies en el barro y haciendo un video”, precisó San Martín

“Lo que yo necesitaba del Gore, y que no estuvo, era la coordinación, ayudarnos a articular con otras comunas”, añadió luego en conversación con Desde La Redacción, de La Tercera. Asimismo, cuestionó que Orrego no hubiese estado presente en la reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) del pasado domingo.

Para Orrego, que San Martín dijera ante la prensa el día siguiente al aluvión que pese a solicitar ayuda al GORE para llevar a cabo un estudio hidrográfico “lamentablemente la ayuda no llegó”, merecía una precisión. Según se lee en el oficio al que tuvo acceso este medio, el gobernador le transmitió a la jefa comunal que sus declaraciones “no se ajustan a las gestiones efectivamente realizadas” y le enumeró las comunicaciones entre los equipos del GORE y el municipio.

EL DÍNAMO consultó a las Municipalidad de Las Condes por los apoyos concretos que la GORE debía destinar a la comuna. Sin embargo, desde el municipio dieron por cerrado el impasse y respondieron que están abocados a enfrentar los estragos de las precipitaciones.

Está por verse si las eventuales complicaciones del nuevo sistema frontal vuelven a tensionar las relaciones entre San Martín y Orrego. También qué decisión adopta la alcaldesa respecto de la sesión extraordinaria que solicitaron cuatro concejales de la comuna, según reveló T13, para conocer los millonarios daños que dejó el aluvión, las medidas de prevención antes de la emergencia del pasado jueves, y el plan de recuperación.