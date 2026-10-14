IFE para cesantes propuesto por PC gana adeptos en el Congreso: “Históricamente los bonos han servido”

AGENCIA UNO

La propuesta del Partido Comunista (PC), a través de Lautaro Carmona, de entregar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para ayudar a las personas afectadas por el desempleo, sumó adeptos entre diversos partidos políticos, tanto del oficialismo y la oposición.

La diputada Ximena Ossandón, vicepresidenta de RN, declaró a radio Cooperativa que “las cifras son más que preocupantes, Chile no ha recuperado las tasas de desempleo que teníamos antes de pandemia y no es culpa de este gobierno, dejémoslo súper claro, y yo creo que hay planes que el gobierno ha planteado que están mostrando sensibilidad”.

La legisladora argumentó que “Chile aprendió que no podemos hacer campaña con la plata de las pensiones de la gente (…) la gente no quiere vivir de bonos, es solo por una emergencia concreta antes que la megarreforma dé sus primeros frutos. Efectivamente la gente quiere pega (…) pero hay un periodo donde no le puedo decir aguante más. Históricamente los bonos han servido, son concretos en el tiempo y para personas focalizadas y no nos tenemos que cerrar a eso”.

Álvaro Ortiz, presidente de la Democracia Cristiana, se mostró abierto a conversar la entrega de una ayuda económica a las familias, ya que “entendemos la angustia de miles de familias que están enfrentando la cesantía (…) respecto a los bonos, yo me abro a esa oportunidad, creo que es algo concreto, ahora ya, la gente lo necesita, pero más aún cuando hay un gobierno que durante toda la campaña hablaba de que hay un Estado quebrado, que se caía a pedazos y llevan una megarreforma a discusión en el Parlamento”.

La diputada Gael Yeomans, presidenta del FA, respaldó la propuesta de un IFE para cesantes, dejando en claro que “sí estamos en momento de evaluar ese tipo de medidas, sobre todo porque efectivamente hay personas que llevan mucho tiempo cesantes y no tener ningún tipo de ingreso es solamente ahogarlas y pedirle paciencia a esas personas (no es bueno)”.

“Para poder tener más recursos e incluso para evitar ciertos recortes, necesitamos aplazar la reforma tributaria en su puesta en marcha y eso permitiría poder contar con mil millones de dólares, por lo menos, para el presupuesto del próximo año”, aseveró la parlamentaria.