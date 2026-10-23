José Francisco Lagos se suma a ex autoridades que son parte del Segundo Piso de La Moneda

El ex subsecretario se incorporó al equipo de asesores de Presidencia, como lo hizo en su momento Natalia Duco y Andrés Jouannet.

AGENCIA UNO

Este miércoles, José Francisco Lagos dejó de ser oficialmente como subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), siendo reemplazado por Gonzalo Arenas. Sin embargo, su paso por el Gobierno de José Antonio Kast no llegó a su fin.

Esto, ya que La Tercera consignó que el otrora subsecretario se sumó al equipo de asesores del Segundo Piso de La Moneda, a cargo de Alejandro Irarrázaval.

Su aterrizaje al Segundo Piso ya había sido adelantado en el comunicado que daba cuenta de su salida de la Segegob: “El Gobierno agradece a José Francisco Lagos -quien seguirá colaborando con el presidente de la República en diversas materias-, por su trabajo y dedicación durante este tiempo en la Subsecretaría General de Gobierno”.

Con esto, José Francisco Lagos se convirtió en la tercera ex autoridad que extiende su permanencia en el Gobierno al sumarse al equipo de asesores de Presidencia, aunque se mantiene la chance que asuma un cargo en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Lagos se sumó a Natalia Duco, quien tuvo un efímero paso por el Ministerio del Deporte, donde enfrentó una serie de polémicas – como las presentaciones de BTS en el Estadio Nacional y el uso de un auto fiscal con fines personales- y ahora asesora al Gobierno en materia deportiva.

En tanto, la primera ex autoridad en llegar al Segundo Piso fue Andrés Jouannet, quien dejó de ser subsecretario de Seguridad Pública tras la salida de Trinidad Steinert de la cartera.