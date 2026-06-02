Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Política

El guiño de Kast al oficialismo tras remoción de Andrés Jouannet: lo sumó como asesor del Segundo Piso

La salida del ex diputado del Ministerio de Seguridad Pública no significó necesariamente su partida del Gobierno, como se lo hizo saber el propio mandatario.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

Los cambios ordenados por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, tomaron por sorpresa a gran parte del oficialismo, donde dejaron ver su desazón por la salida del subsecretario de la cartera, Andrés Jouannet.

Así lo dejó ver la diputada Joanna Pérez, líder de Demócratas, quien declaró a EL DÍNAMO que el otrora parlamentario “era un subsecretario que venía trabajando bien con el Congreso, con buena relación con los distintos sectores, y eso se necesita para los desafíos que tiene el país en materia de seguridad.

“Claramente llama la atención la forma, y creo que el ministro Arrau va a tener que explicarla. No tiene sentido el sigilo para hacer un cambio que, si bien se puede entender, debió haberse hecho con más respeto y dignidad. La forma probablemente empaña el trabajo que el propio ministro quiere hacer”, agregó la legisladora.

Pero los cuestionamientos no solo vinieron de las filas de los partidos tras José Antonio Kast, sino también de la oposición, donde la figura de Andrés Jouannet fue vista como una de las autoridades más dispuestas a tender puentes de diálogo.

“Entendemos que la subsecretaria no tuvo un buen desempeño, pero no entendemos la salida de Jouannet. No sabemos cuáles son los antecedentes. Fue una manera bastante humillante e indigna cómo sacaron a Jouannet. Nuestra solidaridad hacia él”, indicó el diputado Daniel Manouchehri (PS).

Ante este escenario, el presidente Kast se reunió en horas de la tarde con el ex subsecretario, a quien le explicó que su salida correspondía a parte del proceso de instalación de Martín Arrau en el Ministerio de Seguridad y pudiera conformar su propio equipo de trabajo.

Sin embargo, el jefe de Estado dejó ver a Andrés Jouannet que todavía contaba con él como parte del Gobierno, por lo que lo invitó a sumarse a su grupo de asesores en el Segundo Piso, liderados por Alejandro Irarrázaval, como experto en materias migratorias.

Notas relacionadas

Megarreforma: llamado de Kast en la Cuenta Pública no logra remover a la oposición y se mantiene la incertidumbre en el Senado
Política

Megarreforma: llamado de Kast en la Cuenta Pública no logra remover a la oposición y se mantiene la incertidumbre en el Senado

El presidente invitó a los parlamentarios a "poner al país por delante", pero la oposición respondió con la misma postura de las últimas semanas: rechazo a la idea de legislar y exigencia de ampliar el itinerario de tramitación en la Cámara Alta. El senador DC Iván Flores advirtió que un proyecto de esta envergadura no debería aprobarse por un solo voto.

Daniel Lillo
Beneficio a adultos mayores, ¿a qué costo?
Opinión

Beneficio a adultos mayores, ¿a qué costo?

La discusión actual asume que la única respuesta al adulto mayor que no puede pagar es eximirlo, una premisa que achica el debate y, peor aún, la base que financia el funcionamiento municipal. Además, abre la puerta a nuevas exenciones, como la primera vivienda, cuyo costo podría superar el 20% de lo recaudado.

Foto del Columnista Ignacio Aravena Ignacio Aravena