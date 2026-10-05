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Política

El millonario sueldo que recibirá Natalia Duco por asesorar a La Moneda hasta fin de año

Natalia Duco es parte del Gabinete Presidencial como “asesora senior en materias relacionadas al deporte”, en materias vinculadas al área, hasta diciembre de 2026.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

Natalia Duco dejó el Ministerio de Deporte en medio de la polémica generada por el uso de un auto fiscal para asistir a una celebración privada, pero volvió a La Moneda a los pocos días como asesora del Segundo Piso.

Según detalló radio Biobío, Duco retornó como asesora senior en materias vinculadas con el deporte, recibiendo un pago total de $17,1 millones a honorarios, entre septiembre y diciembre de este año.

La otrora secretaria de Estado fue contratada desde el 7 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2026, recibiendo el primer mes $3,6 millones, mientras que el resto de los meses verá una remuneración de $4,5 millones.

Natalia Duco es parte del Gabinete Presidencial como “asesora senior en materias relacionadas al deporte”, en materias vinculadas al área, además de generar propuestas e informes deportivos, y hacer seguimiento a iniciativas deportivas.

Junto con ello, Duco podrá realizar labores requeridas por su encargado directo y que sean necesarios para respaldar la función del Ejecutivo.

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