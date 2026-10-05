El millonario sueldo que recibirá Natalia Duco por asesorar a La Moneda hasta fin de año

Natalia Duco dejó el Ministerio de Deporte en medio de la polémica generada por el uso de un auto fiscal para asistir a una celebración privada, pero volvió a La Moneda a los pocos días como asesora del Segundo Piso.
Según detalló radio Biobío, Duco retornó como asesora senior en materias vinculadas con el deporte, recibiendo un pago total de $17,1 millones a honorarios, entre septiembre y diciembre de este año.
La otrora secretaria de Estado fue contratada desde el 7 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2026, recibiendo el primer mes $3,6 millones, mientras que el resto de los meses verá una remuneración de $4,5 millones.
Natalia Duco es parte del Gabinete Presidencial como “asesora senior en materias relacionadas al deporte”, en materias vinculadas al área, además de generar propuestas e informes deportivos, y hacer seguimiento a iniciativas deportivas.
Junto con ello, Duco podrá realizar labores requeridas por su encargado directo y que sean necesarios para respaldar la función del Ejecutivo.