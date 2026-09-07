Los tres frentes que volvieron a poner en vitrina al Segundo Piso del presidente Kast

El Segundo Piso de La Moneda, repartición pensada para operar en la discreción y lejos del ojo público, comenzó esta semana con una inusitada exposición marcada por la comparecencia de Irarrázaval en el Congreso, el regreso de Natalia Duco y el cuestionado rol de Eitan Bloch en medio de la tensión con Argentina.

El coordinador de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, se sentó la mañana de este lunes ante la comisión investigadora por el caso Steinert, en lo que fue la primera ocasión en que un asesor directo del Presidente Kast tuvo que comparecer ante el Congreso.

Irarrázaval ha sido el único citado que efectivamente concurrió a la tercera sesión de la comisión que investiga la gestión de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert —ausente, al igual que la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, y la exsubsecretaria Ana Victoria Quintana—. Acompañado por el jefe de la Dirección de Relaciones Políticas, Emiliano García, el más estrecho del mandatario sostuvo ante los diputados que “la asesoría presidencial no recibió ninguna comunicación sobre la materia” y que el equipo de asesores no intervino en el oficio con que Steinert removió a Peña.

Aun así, reconoció que, vistos con distancia, los antecedentes “debieron haber generado mayor atención dentro del Ejecutivo”.

La comparecencia no será un hecho aislado, ya que en paralelo a la comisión Steinert, en las próximas semanas comenzará a funcionar otra comisión investigadora por el denominado caso Cerimedo.

En esa segunda instancia de investigación parlamentaria, y que controla la oposición, se apunta a Felipe Costabal, jefe de la Secom, Cristián Valenzuela, que tiene a su cargo la estrategia comunicacional del Gobierno, y el CORE Ignacio Dülger, que hasta hace unas pocas semanas también integraba la plana de asesores presidenciales hasta que dejó el cargo —según dijeron en La Moneda— para asumir la dirección ejecutiva de Acción Republicana, uno de los think tank asociados al Partido Republicano.

El caso Cerimedo se remite a las declaraciones de Nadia Beller, expareja del consultor argentino Fernando Cerimedo —hoy detenido en Bolivia por una presunta tentativa de femicidio—, quien aseguró que este colaboró con el comando de campaña de Kast mediante el uso de bots y trolls en redes sociales.

El mandatario ha reconocido conocer a Cerimedo, pero descartó haber trabajado con él o mantener algún vínculo actual con su Gobierno.

Sin embargo, fuentes de la oposición, mencionan que la hebra que se intentará tirar será la de los asesores del presidente que habrían conocido a Cerimedo en distintas campañas como la del Rechazo o la misma presidencial en que ganó Kast.

El reciclaje de Natalia Duco

A la exposición parlamentaria del Segundo Piso se sumó este lunes un movimiento que generó ruido dentro y fuera de la coalición oficialista: el regreso de Natalia Duco al equipo de asesores presidenciales, apenas 24 días después de dejar el Ministerio del Deporte en medio de la polémica por el uso irregular de un vehículo fiscal.

Según reveló La Segunda, la exministra se integrará al grupo liderado por Irarrázaval para asesorar en materias deportivas.

La rapidez del movimiento generó reparos incluso entre parlamentarios oficialistas, en particular, por la forma en que Duco se fue de la cartera de Deportes siendo cuestionada por la Contraloría a raíz de un caso de mal utilización del vehículo fiscal.

La vicepresidenta de la Cámara Ximena Ossandón (RN) cuestionó que “estas son las cosas que la ciudadanía no entiende”, mientras que la senadora socialista Paulina Vodanovic (PS) acusó “doble estándar” del Gobierno: “La premian llevándola al Segundo Piso, entonces dígame si esto no es doble estándar”, arremetió la también timonel socialista.

El fichaje de Duco no es inédito en la lógica de la actual administración. Tras el “reseteo” del Ministerio de Seguridad con la legada de Arrau, el exsubsecretario de esa cartera, Andrés Jouannet, también fue reincorporado al Segundo Piso para asesorar directamente a Kast en temas de seguridad.

El patrón —convertir salidas forzadas del gabinete en nuevos cargos de asesoría presidencial— ha llevado a que ambos casos se lean como parte de una misma fórmula de La Moneda para retener capital político sin mantener a esas figuras en cargos ministeriales expuestos a la fiscalización directa de Contraloría o del Congreso.

Controversia con Argentina también salpica al Segundo Piso

El tercer frente tiene como protagonista a Eitan Bloch, asesor internacional del Segundo Piso, nacido en Mendoza en 1993 y nacionalizado chileno.

Su influencia en el diseño de la política exterior de Kast —particularmente en la relación con Argentina— quedó bajo escrutinio en medio de la escalada de tensión bilateral por la soberanía del Estrecho de Magallanes, luego de las declaraciones del general de la Fuerza Aérea trasandina Gustavo Valverde y de la canciller argentina Patricia Bullrich, quien llegó a incluir el paso austral entre las zonas de interés estratégico de su país antes de retractarse.

El excanciller José Miguel Insulza (PS) planteó que, si bien no objeta que asesores extranjeros participen en política exterior, “Argentina, por vecindad y peso bilateral, es un caso aparte” y que Bloch “probablemente no sea el mejor” perfil para esa función.

En la vereda contraria, el senador Manuel José Ossandón (RN), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, lo defendió como alguien “totalmente prudente” y “súper profesional”.

La presión por endurecer el tono con Buenos Aires ha sido, en todo caso, transversal y apunta principalmente al canciller Francisco Pérez Mackenna.