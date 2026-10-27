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Política

Respaldo a Rabat golpea a Kast en Cadem: 64% rechaza decisión del presidente de mantenerlo en el cargo

Por su parte, el 79% de los consultados por Cadem cree Rabat que no estaba obligado a firmar las rebajas de pena para violadores de niños.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

La crisis que afecta al Gobierno de José Antonio Kast por la rebaja de condena a violadores de niños, decretada por vía administrativa por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, también repercutió en la última edición de la encuesta Cadem.

Esto, ya que el 77% desaprueba la gestión del ministro Rabat en este episodio, con apenas un 12% de respaldo, mientras el 64% está en desacuerdo con la decisión del presidente Kast de mantenerlo en el cargo.

Entre los simpatizantes de derecha, 55% respalda que Fernando Rabat se mantenga y 40% está en desacuerdo, mientras en la izquierda 5% está de acuerdo con su permanencia y 89% está de acuerdo con su remoción.

Por su parte, el 79% de los consultados por Cadem cree que no estaba obligado a firmar las rebajas de pena para personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Asimismo, 94% (+2pts) está en desacuerdo con que se otorguen rebajas de pena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad y 90% cree que estas personas nunca deberían poder acceder a este beneficio.

En tanto, 65% opina que la principal prioridad del Gobierno debería ser impedir que se concedan nuevas rebajas a violadores de niños, seguida por buscar mecanismos legales para revertir los beneficios ya concedidos (54%).

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