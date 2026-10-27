Respaldo a Rabat golpea a Kast en Cadem: 64% rechaza decisión del presidente de mantenerlo en el cargo

Por su parte, el 79% de los consultados por Cadem cree Rabat que no estaba obligado a firmar las rebajas de pena para violadores de niños.

AGENCIA UNO

La crisis que afecta al Gobierno de José Antonio Kast por la rebaja de condena a violadores de niños, decretada por vía administrativa por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, también repercutió en la última edición de la encuesta Cadem.

Esto, ya que el 77% desaprueba la gestión del ministro Rabat en este episodio, con apenas un 12% de respaldo, mientras el 64% está en desacuerdo con la decisión del presidente Kast de mantenerlo en el cargo.

Entre los simpatizantes de derecha, 55% respalda que Fernando Rabat se mantenga y 40% está en desacuerdo, mientras en la izquierda 5% está de acuerdo con su permanencia y 89% está de acuerdo con su remoción.

Por su parte, el 79% de los consultados por Cadem cree que no estaba obligado a firmar las rebajas de pena para personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Asimismo, 94% (+2pts) está en desacuerdo con que se otorguen rebajas de pena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad y 90% cree que estas personas nunca deberían poder acceder a este beneficio.

En tanto, 65% opina que la principal prioridad del Gobierno debería ser impedir que se concedan nuevas rebajas a violadores de niños, seguida por buscar mecanismos legales para revertir los beneficios ya concedidos (54%).