La iniciativa busca restringir el acceso a espectáculos, recintos deportivos y plataformas de apuestas online a quienes figuren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Un proyecto de ley busca impedir que las personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos ingresen a casinos, estadios y eventos masivos, además de restringir su participación en plataformas de apuestas en línea autorizadas.

La propuesta fue presentada por la diputada Irací Hassler, junto a otros parlamentarios y organizaciones sociales, bajo la consigna “Sin pensión no hay diversión”.

Presentan proyecto para impedir que deudores de alimentos entren a casinos y estadios

La iniciativa establece que los organizadores de espectáculos, los vendedores de entradas, las sociedades operadoras de casinos y las plataformas de juego online deberán consultar el Registro antes de concretar las operaciones.

Si una persona mantiene una inscripción vigente, deberán rechazar la venta o emisión de entradas, impedir su ingreso o suspender sus cuentas y operaciones de apuestas, según corresponda.

Las restricciones se mantendrían mientras la persona continúe inscrita en el Registro y terminarían una vez que se cancele su inscripción conforme a la normativa. Esto puede ocurrir mediante el pago íntegro de la deuda o la aprobación judicial de un acuerdo de pago que cumpla con los requisitos legales.

Durante la presentación, Hassler defendió la propuesta y apuntó a la cantidad de personas que mantienen deudas por pensiones de alimentos. “Sin pensión no hay diversión. La pensión de alimentos no es una opción, es una obligación. Sin embargo, en nuestro país, y a pesar de todo lo que hemos podido avanzar en la materia, todavía hay 270.000 deudores de alimentos que se desentienden de las responsabilidades de sus hijos e hijas. Eso no puede ser”.

La parlamentaria también cuestionó que quienes mantienen estas obligaciones puedan destinar dinero a actividades recreativas sin cumplir previamente con las necesidades de sus hijos. “Si hay plata para hacer apuestas, para ir a los casinos, si es que hay plata para ir a los estadios de fútbol, debe haber plata para las necesidades de los hijos e hijas, para la alimentación, para la salud, para todo aquello que no se pone en pausa, como han hecho lamentablemente muchas personas, en su mayoría hombres en nuestro país”.

“Un 96% de los deudores de pensión de alimentos a mayo del 2025 son hombres. Y es por eso que hemos presentado este proyecto. Queremos que la deuda de pagos de pensión de alimentos en nuestro país se termine, por eso vamos a trabajar para que este proyecto sea ley”, agregó.

La propuesta recibió el respaldo de otros integrantes de la Cámara. La diputada Marisela Santibáñez sostuvo que la iniciativa retoma una medida que ya se había planteado durante el período legislativo anterior, pero que no prosperó. Además, llamó a la derecha a apoyar el proyecto y afirmó que garantizar el pago de las pensiones alimenticias debe ser una responsabilidad transversal. En tanto, Constanza Schönhaut advirtió sobre el impacto económico que el incumplimiento tiene en las mujeres que sostienen sus hogares, mientras que Carolina Tello destacó que la iniciativa busca complementar los mecanismos existentes, incluida la denominada Ley Papito Corazón.

Desde la sociedad civil, Carla González, fundadora de la ONG Acción Mujer y Madre, respaldó la propuesta y señaló que podría fortalecer las herramientas disponibles para exigir el cumplimiento de estas obligaciones.

Por su parte, el diputado Marcos Barraza afirmó que los cerca de 270 mil deudores mencionados por los impulsores representan a miles de niños y niñas cuyas necesidades básicas no estarían siendo cubiertas.