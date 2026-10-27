“Quien no debe, no teme”: Lula critica salida de Flávio Bolsonaro en medio de investigaciones

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de “vergonzosa” la salida del senador Flávio Bolsonaro rumbo a Estados Unidos, luego de que este perdiera la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El mandatario criticó que su adversario abandonara el país en medio de investigaciones judiciales y sostuvo que debió permanecer en territorio brasileño para defenderse de las acusaciones.

Lula critica salida de Flávio Bolsonaro en medio de investigaciones

“Quien no debe, no teme”, afirmó Lula durante un encuentro con simpatizantes en Brasilia, realizado este martes con motivo de su cumpleaños número 81.

En esa instancia, también cuestionó que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro se marchara tras el resultado electoral y señaló que su decisión representa una falta de respeto hacia sus votantes y las instituciones del país.

La salida del senador se produjo después de que venciera el plazo de 24 horas establecido por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), para que entregara sus pasaportes a la Policía Federal..

En ese contexto, Lula comparó la decisión de su rival con su propia experiencia judicial. El mandatario recordó que, cuando enfrentó investigaciones en 2018, recibió invitaciones para salir de Brasil, pero optó por quedarse y ponerse a disposición de las autoridades. Según planteó, Flávio Bolsonaro pudo haber permanecido en el país para demostrar que las acusaciones en su contra no son ciertas.

Por su parte, el Gobierno estadounidense confirmó que permitirá el ingreso de Flávio Bolsonaro y de su familia, según declaraciones de un alto funcionario del Departamento de Estado.