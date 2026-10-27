Reforma a mercado de capitales: Cámara deja al margen a las AFP de ahorro para vivienda

Al respecto, el ministro Jorge Quiroz aseveró que la exclusión de las AFP “no es un tema fundamental para nosotros”.

AGENCIA UNO

El Ministerio de Hacienda destacó la decisión de la Cámara de Diputados de despachar la reforma al mercado de capitales, que, entre sus pilares, está facilitar el acceso a la vivienda y fomentar el ahorro de las familias, aunque los legisladores dejaron al margen a las AFP.

En materia habitacional, destaca el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), administrado por BancoEstado, que contara con aportes estatales de hasta US$2.000 millones. El fondo permitirá ampliar los recursos disponibles para créditos hipotecarios destinados a la primera vivienda, priorizando propiedades de hasta 6.000 UF.

Además, crea un régimen de Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV), para fomentar el ahorro de las personas naturales. Dicho ahorro estará destinado a cubrir el pie exigido en los créditos (10%) para la compra de una vivienda nueva o usada, por una única vez.

Las cuentas de ahorro podrán ser administradas por bancos e instituciones financieras; administradoras de fondos de terceros, compañías de seguros de vida; cooperativas de ahorro y crédito; y cajas de compensación, dejando de lado, por decisión de la Cámara de Diputados, a las AFP.

El ministro Jorge Quiroz se mostró satisfecho por el avance legislativo de la reforma al mercado de capitales, indicando que “el día de hoy hemos aprobado en un 99% lo que fue nuestra propuesta de reforma al mercado de capitales. Eso fue posible porque hubo un trabajo técnico entre los representantes de distintas sensibilidades políticas. Hemos dado un gran paso, en este primer trámite, hacia la casa propia de la clase media, con el Fondo Nacional de la Vivienda”.

Consultado sobre la exclusión de las AFP para administrar las cuentas de ahorro de la vivienda, Quiroz, quien al momento de la presentación del proyecto defendió su presencia, se mostró receptivo a aceptar que no sean consideradas, a la luz de la polémica pérdida de USD 7.700 millones del fondo E en inversiones de riesgo en Estados Unidos.

“Nosotros abrimos la posibilidad del ahorro para la vivienda a múltiples entidades, incluyendo las AFP. Ahora, dada la situación actual, la verdad es que nadie tenía muchas ganas de incluir a las AFP, y no es un tema fundamental para nosotros”, cerró el titular de Hacienda.