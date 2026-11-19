“¿Eso soluciona los problemas?”, cuestionó el mandatario sobre las acusaciones constitucionales e interpelaciones contra sus ministros.

Tras participar en la cumbre de líderes de la APEC, en China, el Presidente José Antonio Kast se refirió a los cuestionamientos de la oposición contra integrantes de su gabinete. En particular, puso en duda que las acusaciones constitucionales y las interpelaciones contribuyan a resolver los problemas que afectan a la ciudadanía.

Uno de los temas abordados fue la eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La iniciativa surgió luego de que el Presupuesto 2027 no contemplara los recursos destinados al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).

La controversia perdió fuerza después de que el secretario de Estado repusiera los fondos. Sin embargo, el PPD mantuvo sus críticas y anunció una interpelación contra Quiroz para abordar la situación económica del país.

Frente a este escenario, Kast reiteró sus expectativas positivas para la economía chilena durante 2027. Además, llamó a “mostrar lo bueno que estamos haciendo”. No obstante, también aprovechó la instancia para cuestionar el impacto de las acciones parlamentarias contra sus ministros.

Lo cuestionamientos de Kast a ofensivas contra Quiroz y Rabat

El mandatario reconoció que los parlamentarios cuentan con herramientas constitucionales para fiscalizar al Gobierno. Sin embargo, planteó que su utilización no necesariamente permite solucionar los problemas del país.

“Siempre los parlamentarios tendrán la alternativa de usar las herramientas constitucionales, pero ¿eso soluciona los problemas? O sea, ¿una interpelación soluciona los problemas? Ya el canciller estuvo en una interpelación, aclaró todos los puntos y es lo que corresponde cuando un parlamentario o un sector quiere interpelar a un ministro”, afirmó.

Kast también se refirió a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. La acción fue presentada por las rebajas de penas concedidas a condenados por delitos de carácter sexual contra menores y otros delincuentes.

Al respecto, el Presidente cuestionó el tiempo que tomó la presentación del libelo y sostuvo que ese período pudo destinarse a impulsar cambios legislativos.

“Ahora estamos debatiendo una acusación constitucional (contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat). Fueron dos semanas de espera para que se presentara la acusación constitucional. Podríamos haber usado esas dos semanas para avanzar en las modificaciones de ley que se requieren, de la ley del año 2003, de la ley del año 2023. Eso va a enfrentar los problemas y solucionarlos”, aseveró.

Empleo y seguridad: las prioridades que planteó el Presidente

En su intervención, Kast insistió en que el debate político debería concentrarse en las necesidades concretas de las personas. Entre ellas, mencionó la generación de empleo, la seguridad y el combate a la delincuencia.

El jefe de Estado también reconoció que las diferencias políticas forman parte del funcionamiento democrático, pero llamó a buscar acuerdos para avanzar en materias que considera prioritarias.

“Las discusiones pueden ser eternas. ¿Le van a solucionar un problema real a una persona? ¿Van a solucionar el problema de una víctima? ¿Van a solucionar la falta de empleo de una persona? Bueno, nosotros lo que invitamos es al Parlamento a trabajar unidos por sacar a Chile adelante”, sostuvo.

“Discusiones siempre pueden haber y son legítimas y están dentro del marco constitucional y eso no lo negamos. Pero la invitación es a algo distinto, a ponernos de acuerdo, a enfrentar el desempleo, a combatir la delincuencia como corresponde y a mejorar las normas que llevan mucho tiempo sin que nadie las haya abordado”, concluyó.