“Cuando no llegas a fin de mes, te cuesta el doble echar bencina y te dicen ‘Oiga, todo va a estar bien’, es como ningunear tu dolor”, argumentó el gobernador.

AGENCIA UNO.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, aseguró que el gobierno del Presidente José Antonio Kast “está jugando con fuego”, tras acusarlo de incumplir sus promesas de campaña.

De acuerdo con lo manifestado por la autoridad regional, “quizá lo más grave, es que decían que tenían un plan para todo, y no tenían un plan para nada, salvo reducir los impuestos, que es algo que le gusta a la derecha“.

Durante su participación en el podcast Cómo te lo explico, Orrego les explicó a las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón su cuestionamiento a la frase “todo va a estar bien”, que empleó el mandatario.

“Cuando no llegas a fin de mes, te cuesta el doble echar bencina y sigues viviendo inseguridad, y te dicen ‘Oiga, todo va a estar bien‘, es como ningunear tu dolor“, argumentó el gobernador.

Los cuestionamientos de Orrego al gobierno de Kast

Claudio Orrego también aseveró que el gobierno del Presidente José Antonio Kast “está jugando con fuego, porque no le puede mentir en la cara a la gente y decirle que iba a hacer A, pero hace B, y resulta que después dicen que ‘usted no entendió lo que quería decir‘”.

Advirtió también respecto de las consecuencias políticas de incumplir las promesas electorales, ya que, según él, “lo que ocurre ahora, más allá del fenómeno de este gobierno, es que se está arando el campo para un nivel de populismo que Chile no ha conocido“.

Respecto del paro de los camioneros, el gobernador de la Región Metropolitana cuestionó el manejo del conflicto y apuntó a un doble estándar por parte del Ejecutivo en materia de orden público.

En esa línea, calificó lo ocurrido como “un autogol del gobierno” y alertó que “más temprano que tarde, se le va a volver como un boomerang, cuando otros actores le pidan el mismo trato, tanto de vista del orden público, como de las concesiones sociales“.