“Estamos ocupados de lo importante. Si alguien quiere quedarse en una discusión menor, que lo haga”, manifestó el mandatario.

OFICINA DEL PRESIDENTE.

El Presidente José Antonio Kast descartó este jueves que exista algún problema en torno a la reunión que sostuvieron el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, y la titular de Ciencias, Ximena Lincolao.

El mandatario abordó el tema luego de que Alvarado citó a Lincolao a La Moneda, en el contexto de la firma de un acuerdo entre la secretaría de Estado y OpenIA.

A la vez, el jefe de Estado descartó de plano que exista algún problema comunicacional y aseveró que “si alguien quiere destacar una situación puntual, siempre lo va a poder hacer. Viva la libertad“.

“Nosotros estamos ocupados de lo importante. Si alguien quiere quedarse en una discusión menor, que lo haga“, complementó.

Lo que dijo Kast de la reunión de Alvarado con Lincolao

Al abordar la reunión que sostuvieron el biministro Alvarado y la ministra Lincolao, el Presidente José Antonio Kast manifestó que “yo no veo ningún problema en que el vicepresidente convoque a uno u otro ministro“.

“Hoy día en Chile está a cargo el vicepresidente y es la misma situación cuando se da una reunión, una convocatoria del presidente a un ministro, es lo mismo que hace el vicepresidente porque está a cargo de la nación“, manifestó.

“Si alguien quiere ver en cada reunión, en cada acuerdo, en cada suscripción de un convenio con alguna empresa, con alguien que está dedicado a la inteligencia artificial, creo que está mirando hacia el pasado y no hacia el futuro”, planteó a continuación.

Luego recalcó que “nosotros estamos mirando hacia adelante; por lo tanto, yo no veo ningún problema en que el vicepresidente convoque a uno u otro ministro y vayan conversando sobre los temas que son de futuro“.

En la oportunidad, Kast también cuestionó que se esté analizando una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y planteó que “el año 2027 va a ser un buen año para nuestra nación. Y así también lo han mencionado organismos internacionales, lo han mencionado instituciones bancarias internacionales de gran tamaño”.