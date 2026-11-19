Esta será la tercera vez que nuestro país organiza estos juegos, pero la primera que será fuera de Santiago.

Por primera vez desde que se disputan, los Juegos Suramericanos se realizarán en Chile fuera de la capital. Detrás de la designación hay un plan preliminar de US$130 millones, seis nuevos recintos deportivos, una villa que terminaría como vivienda social y un impacto estimado de US$221 millones en la economía local. Las cifras, advierten en la región, todavía pueden cambiar.

La tarde del miércoles 18 de noviembre, el estacionamiento del Gobierno Regional del Biobío, en Concepción, cambió de giro. Autoridades, deportistas, dirigentes de clubes y familias se instalaron ahí para seguir en vivo la transmisión de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR). Antes, el gobernador Sergio Giacaman había hecho una última presentación online ante el Comité Ejecutivo del organismo, junto al presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica.

El veredicto llegó por pantalla y se celebró con baile y música en vivo del grupo Cronik: el Biobío será la sede de los XIV Juegos Suramericanos de 2030.

“¡Lo logramos! Hoy es un día histórico para el Biobío. Nos atrevimos a soñar con traer los Juegos Suramericanos a nuestra región, trabajamos para demostrar que teníamos las capacidades y hoy ese sueño se hace realidad”, dijo Giacaman. “Este logro es de toda la región y especialmente de nuestros deportistas y de las nuevas generaciones”.

La cita multideportiva se disputa cada cuatro años desde 1978. Chile la organizó dos veces, en 1986 y 2014, siempre en Santiago. La de 2030 será la primera fuera de la capital, un punto que el Gobierno central no dejó pasar.

“Es primera vez en nuestra historia que este evento sale de la capital, una muestra con hechos concretos de lo que nos ha pedido el presidente Kast, que es descentralizar el deporte y consolidar a Chile como sede de grandes eventos deportivos de nivel internacional”, afirmó el ministro del Deporte, Francisco Riveros.

La candidatura nació en el gobierno regional y fue presentada ante ODESUR por el Comité Olímpico de Chile, con el respaldo del Ministerio del Deporte. En el camino se sumaron municipios, parlamentarios, consejeros regionales, universidades e instituciones deportivas. Desde la vereda de ODESUR, su presidente, el argentino Mario Moccia, puso el foco en lo que viene después de la competencia.

“Biobío 2030 representa una gran oportunidad para fortalecer el deporte suramericano. Valoramos el compromiso institucional de la región y su visión de futuro, que permitirá proyectar los beneficios de los Juegos mucho más allá de la competencia”, dijo.

Los detalles de un sueño

Con la sede asegurada, la conversación pasa rápido de la emoción a la planilla. Estiman en el gobierno regional que el plan base rondaría los US$130 millones entre 2027 y 2030: unos US$70 millones para construir y mejorar recintos, y otros US$60 millones para operar el evento. En esta última partida se incluyen las obligaciones contractuales con ODESUR, que bordearían los US$2,1 millones.

El esquema preliminar supone que el 90% provenga de fondos públicos. El 10% restante, cerca de US$13 millones, lo pondrían privados cuyos nombres todavía no se conocen. El ministro Riveros ya dejó abierta la puerta: “Invito desde ya a que nos sumemos, a lo largo de todo Chile, tanto el mundo público como el privado, a este gran hito para nuestro deporte y nuestro país”.

El dinero no se gastaría de manera pareja. Proyectan en el equipo organizador cerca de US$4 millones en 2027, US$35 millones en 2028, US$45 millones en 2029 y US$46 millones en 2030, cuando el peso se mueve de las obras a la operación.

Del otro lado de la balanza está el retorno. Las estimaciones preliminares apuntan a que la economía local recibiría un impacto cercano a los US$221 millones en actividad comercial, turismo y servicios. Es el argumento que Giacaman repite: los Juegos, dijo, significan “una enorme oportunidad para atraer inversión, generar empleo, impulsar el turismo y dejar infraestructura deportiva al servicio de las familias”.

La propuesta abarca las tres provincias de la región: Concepción, Arauco y Biobío, con el Gran Concepción como centro y Los Ángeles como segundo polo. La lógica, explican en el equipo organizador, es apoyarse en lo que ya existe y construir solo lo que falta.

Por eso el mapa preliminar tiene nombres familiares para cualquier penquista. El Estadio Español de Chiguayante recibiría el tenis y la pelota vasca; el Estadio Italiano, el tiro; y el Club Deportivo Alemán, el hockey césped. El rugby 7 se jugaría en Old John’s, el golf en Golf La Posada y el ecuestre en el Haras Santa Ana, en Cabrero. En el Italiano y el Alemán, el borrador contempla remodelaciones.

La lista de obras nuevas es más corta, pero más cara: un centro acuático, un velódromo, un polideportivo de gimnasia y espacios para BMX Race, skateboarding y canotaje slalom. La región, además, propone sumar al programa tres disciplinas, el karate, el esquí náutico y la pelota vasca, algo que todavía debe confirmar ODESUR. Todo el mapa, insisten en el Biobío, sigue en revisión.

Para Mujica, el valor del mapa está en quiénes lo van a usar. “Estamos seguros que un hito de esta magnitud será muy importante para profundizar la descentralización del deporte de alto rendimiento, y los deportistas del Team Chile contarán los días para volver a competir en casa, esta vez en Biobío”, señaló.

La decisión se empezó a inclinar una semana antes. El 9 y 10 de noviembre, la Comisión Evaluadora de ODESUR, presidida por el uruguayo Fernando Ucha e integrada por representantes de comités olímpicos sudamericanos, recorrió 12 recintos en Concepción, San Pedro de la Paz, Chiguayante y Talcahuano: del Estadio Ester Roa Rebolledo y la Casa del Deporte de la Universidad de Concepción a La Tortuga y el Estadio CAP.

Para trasladarse, la delegación usó el Biotrén y buses eléctricos, una forma de mostrar la conectividad que la candidatura defendió desde el inicio. Proyectan en el equipo organizador que 16 de las 30 sedes quedarían a dos kilómetros o menos de una estación de tren.

“Nos sorprendimos. Hemos encontrado muy buena infraestructura deportiva, ha sido muy positivo”, dijo Ucha al cierre de la gira. También fue franco con lo que faltaba: un velódromo y un centro acuático, justamente dos de las obras del plan. Y dejó una cifra que la región no pasó por alto: en ediciones anteriores, cada dólar invertido en los Juegos retornó 1,7 dólares al territorio anfitrión.

El informe final de la comisión fue unánime. Destacó el respaldo institucional, la infraestructura deportiva existente y la conectividad de la región.

La fecha también tiene borrador: del sábado 9 al sábado 23 de noviembre de 2030, quince días entre la inauguración y la clausura, aún sujetos a la definición de ODESUR. La elección responde a tres cálculos.

El primero es el cielo. Estiman en el equipo organizador que en esas semanas la probabilidad de lluvia bordearía el 13% por día, un dato nada menor en una región de inviernos largos y con un programa que incluye surf en Lebu, remo en Laguna Grande y vela en Talcahuano.

El segundo son las camas. Según cifras del INE que maneja la organización, la ocupación hotelera de noviembre se movió entre 45% y 52% entre 2023 y 2025. Con cerca de 6.000 plazas en condiciones de recibir delegaciones, creen en el Biobío que habría espacio para parte de las 11.600 personas que se acreditarían entre deportistas, oficiales, prensa y voluntarios. La disponibilidad real, eso sí, aún debe confirmarse con los hoteles.

El tercero es el calendario de obras: cuatro años de inversión que terminan, justamente, en la primavera de 2030.

El legado y la tarea pendiente

La obra más cara de los Juegos no aparece en el plan base. Proyectan en el equipo organizador levantar una Villa Deportiva de 920 viviendas en el sector La Mochita, en Concepción, con 4.220 camas para los deportistas. Apagada la llama, el conjunto pasaría a ser vivienda social, siguiendo el modelo que dejó Santiago 2023.

Estiman en el gobierno regional que la construcción costaría cerca de US$ 108 millones, recursos que debieran salir del sector vivienda, aunque esa fórmula todavía no está definida. A eso se sumarían unos US$10 millones para habilitarla durante la competencia, con una fuente también pendiente. El diseño tampoco está cerrado: se estudia repartir las viviendas en sub-villas, una por cada grupo de sedes.

Con la sede confirmada, empieza una etapa menos vistosa: coordinar al Gobierno Regional, al Gobierno central, al Comité Olímpico y a los municipios para convertir un borrador en obras, contratos y calendario. Las cifras, repiten en la región, se irán ajustando en el camino.

Giacaman lo resumió en la misma jornada del anuncio: “Hoy celebramos, pero también asumimos un tremendo desafío: hacer de Biobío 2030 unos Juegos que nos llenen de orgullo“.