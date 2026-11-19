Antes de preguntarnos cuánto nos pueden prestar, deberíamos preguntarnos cuánto podemos pagar sin comprometer nuestra tranquilidad financiera. La capacidad de endeudamiento también debe considerar cuánto espacio queda para ahorrar y enfrentar emergencias.

El crédito se ha vuelto parte habitual de nuestra vida. Compramos en cuotas, pagamos con tarjeta y financiamos viajes, estudios, vehículos y viviendas. Incluso recurrimos a él para cubrir gastos cotidianos. Pocas veces pensamos cuánto de nuestros ingresos futuros comprometemos.

Endeudarse no es, por sí mismo, negativo. Un crédito hipotecario puede permitir acceder a una vivienda; uno de estudios, abrir oportunidades; y uno de consumo, resolver una necesidad puntual. Bien utilizado, permite concretar proyectos y distribuir gastos.

El problema comienza cuando el crédito deja de ser una herramienta para alcanzar objetivos y se convierte en una condición necesaria para mantener nuestro estilo de vida.

Los datos muestran que es una realidad extendida. Según la Encuesta Financiera de Hogares 2024 del Banco Central, el 51,4% de los hogares chilenos tenía alguna deuda. La más frecuente era la de consumo, presente en el 39% de los hogares, seguida por la hipotecaria, con un 16,5%.

La CMF permite observar cuánto pesa esa deuda. A junio de 2025, la carga financiera mediana —la proporción del ingreso mensual destinada a pagar obligaciones— era de 11,9%. Sin embargo, un 14,1% de los deudores destinaba más de la mitad de su sueldo al pago de deudas. Para ellas, el margen para ahorrar o enfrentar imprevistos es reducido.

Estos indicadores mejoraron respecto del año anterior. No estamos necesariamente frente a un deterioro generalizado del endeudamiento. Pero queda una pregunta: ¿cuántos hogares dependen del crédito para llegar a fin de mes o sostener gastos que sus ingresos habituales no alcanzan a cubrir?

Una cuota parece manejable por separado; varias cuotas, tarjetas y compromisos simultáneos pueden absorber una parte importante del sueldo. Y cuando aparece un imprevisto —una pérdida de ingresos o un gasto urgente— esa estructura se vuelve frágil.

Antes de preguntarnos cuánto nos pueden prestar, deberíamos preguntarnos cuánto podemos pagar sin comprometer nuestra tranquilidad financiera. La capacidad de endeudamiento también debe considerar cuánto espacio queda para ahorrar y enfrentar emergencias.

El crédito puede acercarnos a lo que queremos conseguir. Pero si necesitamos endeudarnos para sostener lo que ya tenemos, quizás sea momento de revisar nuestras decisiones. La verdadera libertad financiera no consiste en tener acceso permanente al crédito, sino en conservar la posibilidad de elegir qué hacer con nuestros ingresos futuros.