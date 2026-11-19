Los líderes de China, Rusia y Estados Unidos también coincidieron en la necesidad de establecer reformas en las Naciones Unidas.

X.

“Estamos haciendo historia de verdad (…) Los tres tenemos mucho de qué hablar“, manifestó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su intervención en la reunión tripartita que encabezó el mandatario de China, Xi Jinping, y en la que también tomó parte el jefe de Estado de Rusia, Vladimir Putin.

Los tres presidentes abordaron en la oportunidad diversas materias, pero las más relevantes se refirieron a aumentar los suministros de petróleo y entablar un diálogo para reducir los riesgos nucleares.

En su rol de anfitrión de la cumbre, Xi Jinping dijo que “la historia nos enseña que, cuando las grandes potencias conviven en armonía, el mundo está en paz. Cuando las grandes potencias se enfrentan, el mundo cae en la agitación”.

De acuerdo con lo reportado por la agencia de noticias AP, funcionarios chinos y rusos dijeron que los líderes de ambos países junto al de Estados Unidos también coincidieron en la necesidad de establecer reformas en las Naciones Unidas.

Los tres países criticaron además a la Corte Penal Internacional (CPI), afirmando que los funcionarios estatales deberían gozar de inmunidad ante sus procesos y advirtiendo que no debería abusar de su jurisdicción.

En esa línea, el citado medio recordó que el presidente ruso, Vladimir Putin, es buscado por la Corte, y Estados Unidos le ha impuesto fuertes sanciones tanto a la CPI como a sus funcionarios por investigaciones recientes.

Declaración de Trump, Xi Jinping y Putin no mencionó Ucrania ni Irán

Contrario a lo previsto por los analistas previo a la reunión entre Trump, Xi Jinping y Putin, la declaración emitida tras la cita no mencionó las guerras en Ucrania ni en Irán.

Lo anterior, pese a que el presidente norteamericano aseveró que sí les planteó los temas a los otros líderes que tomaron parte en la cumbre tripartita.

El comunicado afirmó que los líderes están comprometidos a impulsar las reformas de la ONU “para abordar de manera más eficaz los desafíos mundiales“.

Añadió que también acordaron aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos para garantizar un flujo estable de energía y trabajar para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación nuclear.

Trump presentó esta primera reunión trilateral con Xi Jinping y Putin como una oportunidad para debatir las normas para el control de las armas nucleares y comenzar a resolver las guerras en Ucrania e Irán.