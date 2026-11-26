El parlamentario también advirtió que el bloque opositor también tiene “varias almas” y “problemas de liderazgo”.

Luego de que el Presupuesto 2027 fuera despachado, el senador Iván Flores (DC) dio su lectura del papel que cumplieron las filas opositoras durante la tramitación del proyecto.

“Tenemos un problema no solamente de liderazgo en la oposición, sino que también de generosidad política, de amplitud para actuar en conjunto, de intentar tener una sola postura y por lo tanto una sola vocería. No me refiero a una sola persona, sino que a cómo va a actuar la oposición frente a lo que viene”, sostuvo desde el Congreso.

El legislador también advirtió que “lo que viene es muy jodido, porque la situación económica le está pegando a las familias que no llegan a fin de mes. Eso no es una frase, es una realidad.

“Entonces, hoy día tenemos no solo varias almas dentro de la oposición, sino que problemas de liderazgos. Pero aquí claramente con la Ley de Presupuesto, yo digo que no ganamos, solo perdimos menos”, afirmó.

Flores también hizo mención a las negociaciones entre parte de la oposición —en particular a la DC, el FA, el PC y la FRVS— y destacó que con ello “finalmente se logró recuperar una serie de partidas”. “Nunca se llegó a lo que era, pero a lo menos perdimos menos y tenemos partidas que están en mejores condiciones”, zanjó.