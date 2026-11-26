El organismo reconoció que sufrió una intrusión informática, mientras un grupo de hackers asegura haber sustraído más de 12 gigabytes de archivos confidenciales.

La FIFA confirmó que fue víctima de un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a información personal y empresarial de la institución.

El organismo rector del fútbol mundial reconoció la vulneración este jueves 26 de noviembre, luego de que comenzaran a circular reportes sobre una presunta filtración de documentos internos de su sede en Zúrich, Suiza.

FIFA confirma ciberataque y alerta por filtración de información personal y empresarial

A través de un comunicado enviado a medios internacionales, un portavoz señaló que “La FIFA puede confirmar que ha sido víctima de un ciberataque criminal que ha dado lugar al acceso no autorizado a un conjunto limitado de datos personales y empresariales”. Asimismo, indicó que la organización trabaja junto a las autoridades correspondientes para investigar lo ocurrido y establecer el alcance de la intrusión.

La entidad también condenó la obtención y eventual difusión de los antecedentes sustraídos, especialmente aquellos que contienen información privada.

“La FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la adquisición y publicación ilícita de información, en particular datos personales. Estas acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas”, agregó el portavoz.

El grupo que se atribuyó la responsabilidad del ataque es Handsome Boy Hacking Club (HBHC), cuyos integrantes difundieron mensajes en redes sociales y capturas de pantalla para respaldar sus afirmaciones.

Según los antecedentes publicados, los hackers habrían conseguido extraer más de 12 gigabytes de archivos confidenciales de los sistemas de la organización.

Entre la información que presuntamente habría quedado expuesta figuran documentos de identidad y migración, antecedentes de directivos, registros financieros, archivos legales y documentación interna.

Por ahora, la FIFA no ha detallado qué tipo de datos fueron comprometidos ni cuántas personas podrían verse afectadas, mientras continúa la investigación para determinar las consecuencias de la vulneración.