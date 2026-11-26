El diputado del Partido de la Gente afirma que ya tomó su decisión sobre la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y que votará “por las víctimas”. Además, reconoce posiciones divididas en su bancada, que definirá su postura este domingo, y llama a todos los parlamentarios —incluidos a los que presentaron licencia— a asistir a la votación del lunes.

“Voy a votar por las víctimas, voy a votar por la gente, voy a votar por las familias que hoy día sienten dolor”, afirma el diputado del Partido de la Gente (PDG) Fabián Ossandón, a días de que la Cámara vote, este lunes 30 de noviembre, la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

El libelo, ingresado por la oposición el 12 de noviembre, busca remover a Rabat, quien estampó su firma en 56 decretos que permitieron las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales. La AC además acusa al ministro de faltar a la probidad por la información que entregó al Congreso. La bancada del PDG, cuyos votos serán decisivos para el desenlace de la votación, definirá su postura en una reunión este domingo.

En entrevista con EL DÍNAMO, el parlamentario por Antofagasta asegura que ya tomó su decisión; reconoce que en la bancada “hay varios que están por votar a favor y también hay otros que están por votar en contra”, y advierte que, si votos del PDG terminan salvando al ministro, “habrá que dar la cara”.

—¿Qué opinión tiene sobre el libelo que presentó la oposición contra el ministro Rabat?

—Antes de que se presentara la acusación, manifestamos que el ministro debía dejar el cargo, mucho antes de que la oposición tomara la decisión de presentar una acusación. La bancada de la gente, incluso Franco Parisi, fue muy categórica en eso. Y desde ahí evidentemente hemos tenido una postura clara respecto a lo que ocurrió, pero lamentablemente el Presidente Kast, en su facultad, no pidió la renuncia. Peor aún, el ministro, por iniciativa propia, tampoco dio un paso al costado. Nosotros la hemos revisado los tres capítulos. Y votaremos en conciencia. Yo lo haré pensando en las víctimas y quienes de vieron afectados por esta decisión.

—Una cosa es la responsabilidad política, y otra es el mérito jurídico de este libelo, el que ha sido cuestionado por expertos incluso identificados con la oposición. ¿Cómo ve esa discusión sobre el sustento jurídico del libelo?

—Yo no soy abogado, soy ingeniero civil y fui elegido por la gente para representarlos en la Cámara de Diputados en una posición política. Yo respeto profundamente la opinión que puedan tener distintos expertos en esta área, pero cuando yo asumo el desafío de ser diputado mi mirada siempre va a ser desde el punto de vista político. Para mí, si hay garantía de violación a la Constitución —lo digo desde el rol que yo hoy día cumplo, sin desmerecer la mirada de expertos—. Por lo mismo, hemos sido prudentes como bancada del Partido de la Gente de analizar cada uno de los capítulos, para ponernos de acuerdo, que es lo ideal, y seguimos conversando día a día.

—En la discusión se ha tomado el tercer capítulo, que tiene que ver con la supuesta falta a la verdad del ministro en el Congreso, como el sustento más sólido de la AC. ¿Lo comparte?

—Lo comparto porque es tremendamente impresentable que el ministro, cuando expuso frente a las y los diputados, la información la entregó a su conveniencia. Fue una información sesgada, a mi juicio. Yo no soy partidario de que otro poder del Estado le mienta y le omita información al Poder Legislativo. Y constitucionalmente, tanto el ministro como nosotros y cualquier autoridad que ejerce cargo público debe hacerlo pegado a la Constitución. Y en eso, para mí, la falta de la verdad constituye también una falta a la probidad y a la transparencia.

—Entiendo, entonces, que votará a favor.

—Yo lo tengo decidido: voy a votar a favor de las víctimas, voy a votar en contra de lo que ocurrió, voy a votar en contra de estas decisiones mal tomadas, pero voy a votar pensando siempre en la gente. Y espero que, ojalá, la bancada también tome la misma decisión de votar unidos.

—¿Por qué se genera esta división en torno al mérito del libelo? Hay colegas de su bancada que ya han dicho que votarán en contra.

—Yo soy respetuoso de la opinión de mis colegas. Nosotros tenemos un compromiso como bancada de poder cerrar este tema este próximo domingo por la noche. Todos hemos opinado desde nuestras miradas, desde nuestras experiencias, desde nuestras propias convicciones, principios y valores, pero la decisión de bancada se va a tomar el domingo por la noche. Yo espero que la bancada esté unida, que la bancada vote en conciencia, y que sea un voto a favor de las víctimas y sus familias.

—¿Sigue siendo una opción que haya libertad de acción en la bancada para votar la acusación?

—Tenemos mecanismos internos, y evidentemente podría darse que haya libertad de acción. Quizás podríamos llegar a un acuerdo entre todos para votar en bloque, y también está la alternativa de utilizar las tarjetas verdes, que eso ha sido muy innovador al momento de no llegar a acuerdos. Creo que todo eso puede ocurrir y lo vamos a zanjar el domingo por la noche, en esta reunión que vamos a sostener por Zoom.

—¿Cómo ve la interna? ¿Hay alguna inclinación hacia una de las dos opciones?

—Sí, hay varios que están por votar a favor y también hay otros que están por votar en contra. Y eso también lo hemos manifestado. Nuestra bancada es tan diversa como nuestro propio país, y ahí está el desafío: en que el domingo ojalá logremos ponernos de acuerdo, donde cada uno de nosotros va a exponer con altura de miras, con mucha responsabilidad y seriedad, como nos caracteriza a cada uno de los diputados de la bancada de la gente, para luego tomar una decisión luego de escuchar los argumentos que cada uno de nosotros va a exponer en esa reunión. Espero que se genere un consenso y, si no, tan respetable como siempre, cada uno votará en libertad de acción, si es que esa es la alternativa que se impone el día domingo en nuestra reunión.

—El ministro Rabat es por lejos la persona del gobierno con mayor rechazo, y la acusación constitucional, según todos los sondeos, tiene un apoyo sobre el 70%. ¿Afectaría la imagen del partido que la acusación se rechace con votos del PDG, cuando se dice que la bancada vota en concordancia con lo que pide la gente?

—Ese punto es tremendamente importante y es uno de los argumentos que yo he manifestado constantemente durante esta última semana. La bancada del PDG debe escuchar a la gente. Es un partido que nace a raíz de la decepción de la política tradicional, y yo espero que ese factor también sea considerado en la discusión de este próximo domingo. Hoy se pone a prueba el valor que le damos a lo gente manifiesta incluso en los grupos de WhatsApp internos de la militancia del Partido de la Gente.

—Si no ocurre lo que usted plantea y hay votos del PDG que terminan inclinando la balanza para que el ministro siga en su cargo, ¿afectaría al partido?

—Yo creo que siempre las votaciones en la Cámara de Diputados y Diputadas terminan generando una consecuencia, y si esto efectivamente ocurre, habrá que dar la cara y explicarle a la gente qué ocurrió. Y cada uno de los diputados y diputadas tiene todo el derecho también de justificar y defender sus motivaciones, por las cuales se inclinó por una u otra opción, y eso ya también va a depender del análisis que nosotros hagamos al interior de la bancada una vez finalizado este proceso. Pero yo lo vuelvo a insistir: siempre hay una consecuencia y hay que asumirla.

—Esta semana, dos diputadas de la bancada presentaron licencia médica. Ayer leí una declaración suya pedía evaluar la posibilidad de asistir. ¿Está descartado que las diputadas Jiles y Parisi asistan el lunes?

—El propósito de mis declaraciones no va en línea de apuntar con el dedo ni a una ni a otra de mis colegas. Es más, yo doy fe que ambas han estado muy complicadas de salud. Es más, me ha tocado acompañar a Zandra Parisi en momentos en que, estando en la Cámara, se ha sentido muy mal, y por eso también lo dije con mucha convicción. Ahora, también hay otros diputados de otras bancadas que están de viaje, que están pareados, que también están con licencia, y el llamado es a que todos, todos, cumplamos con nuestra responsabilidad. La gente nos eligió para tomar decisiones en la Cámara de Diputados, y la votación del lunes es una votación tremendamente importante.

—¿No está totalmente descartado que las diputadas del PDG asistan el lunes pese a la licencia?

—Yo en esto tengo que ser tremendamente honesto: no he podido conversar ni con la diputada Jiles ni con la diputada Parisi. Yo no puedo hablar por ellas, pero espero que se recuperen pronto.

—¿Cree que esta votación podría marcar un punto de inflexión en la relación con el gobierno, o son cosas que van por carriles diferentes?

—Yo espero que el gobierno tenga la madurez suficiente para separar las aguas. El Ejecutivo cumple un rol y nosotros, como diputados y diputadas, cumplimos otro. La bancada del Partido de la Gente ha demostrado que se desmarca de la oposición y del oficialismo, y lo hemos bautizado como “proposición”.