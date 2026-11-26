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Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, está a la espera de que se concrete su traslado desde Florida hasta el estado de California, donde enfrentará cargos formales por almacenar imágenes de abuso sexual infantil.

Lo anterior, luego de que la jueza federal Lindsay Griffin canceló una audiencia en Tampa prevista para el próximo martes y ordenó el desplazamiento del suegro del príncipe Harry hasta el estado situado en la costa oeste de Estados Unidos.

Según recordó la prensa norteamericana, la magistrada adoptó la decisión luego de que este martes un gran jurado federal acusó formalmente al papá de Meghan Markle de dos cargos de posesión de material de abuso sexual infantil.

Entre lo encontrado tanto en Filipinas como en dos instalaciones de almacenamiento arrendadas en Los Ángeles, se cuentan negativos de película de 35 milímetros con imágenes de menores que aún no habían alcanzado la pubertad y niños que aún no habían cumplido los 12 años.

Cuántos años de cárcel arriesga el papá de Meghan Markle

El FBI arrestó al papá de Meghan Markle el pasado 6 de noviembre en Lakeland, Florida, donde residía en una clínica especializada en el cuidado de personas con demencia.

Dos semanas después, un tribunal federal de Tampa lo declaró mentalmente apto para afrontar un proceso penal.

Una vez que llegue a California, Thomas Markle comparecerá ante un juez de Los Ángeles, quien le leerá los cargos en su contra, tras lo cual se deberá declarar culpable o inocente.

En caso de que el hombre de 82 años de edad sea encontrado culpable en el juicio, podría enfrentar una pena máxima de 20 años de cárcel, por lo que se prevé que, de ocurrir, fallecería en una prisión federal.