La intérprete recordó que, pese a la diferencia de edad, establecieron una relación de amistad y profesional de cerca de dos décadas.

La actriz Elisa Zulueta dedicó emotivas palabras a su colega y amiga Delfina Guzmán, durante el último adiós que le dio en la misa realizada este jueves en la Catedral Metropolitana de Santiago.

En la oportunidad, la intérprete recordó que, pese a la diferencia de edad, establecieron una relación de amistad y profesional de cerca de dos décadas.

También rememoró que cada vez que se juntaban compartía largas conversaciones con la actriz que falleció a los 98 años de edad.

El último adiós de Elisa Zulueta a Delfina Guzmán

“¡Qué fácil fue quererte!“, manifestó la actriz en uno de los pasajes más emotivos de su despedida a Delfina Guzmán.

Recordó que en una de las últimas conversaciones le preguntó dónde quería pasar sus últimos momentos, a lo que ella respondió: “A ninguna parte, a mi cama, con mi familia, que es lo más importante que tengo“.

“Ah, y despidiéndome en medio de un buen chiste: ojalá me muera riendo“, le dijo a continuación, revelando el buen humor que siempre la caracterizó.

Más tarde, en diálogo con la prensa, aseveró que Delfina Guzmán “es de las mujeres más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Es astuta, perspicaz, inteligente, aguda, divertida”.