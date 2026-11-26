El mecanismo de financiamiento del Fondo de Sala Cuna contempla una redistribución de las cotizaciones que actualmente se destinan al Seguro de Cesantía.

Tras cerca de ocho años de debate, el Senado aprobó y despachó el proyecto de ley de Sala Cuna Universal, que busca equiparar el derecho entre trabajadoras, trabajadores -bajo el Código del Trabajo- e independientes con hijos de hasta dos años a través de la creación de un nuevo modelo de acceso y del Fondo de Sala Cuna.

Sin embargo, el financiamiento de este fondo ha sido cuestionado por diferentes parlamentarios, debido a que el mecanismo contempla una redistribución de las cotizaciones que actualmente se destinan al Seguro de Cesantía.

Con la normativa se crea un Fondo de Sala Cuna, que recibirá una cotización de 0,30% de cargo de los empleadores públicos y privados. No obstante, este aporte no se traducirá en un costo adicional para las empresas, ya que se compensará con una reducción de los porcentajes destinados al seguro de desempleo.

En concreto, el financiamiento considera una rebaja de 0,15 puntos porcentuales en la cotización que alimenta el Fondo de Cesantía Solidario y otros 0,15 puntos en los aportes a las cuentas individuales de cesantía de los trabajadores. Las personas independientes, en tanto, aportarán el 0,30% de sus rentas imponibles.

A estos recursos se sumará un aporte fiscal de 11.631 UTM, equivalente a cerca de $10 mil millones, durante los dos primeros años posteriores a la publicación de la ley. Además, si el fondo no cuenta con recursos suficientes para cumplir sus compromisos, el Estado deberá cubrir la diferencia.

En tanto, el monto que se entregará para financiar la sala cuna será definido considerando los costos de cada región.

¿Qué parte del Seguro de Cesantía se utilizará para financiar Sala Cuna Universal?

El modelo contempla recursos provenientes de los dos componentes del Seguro de Cesantía: las cuentas individuales de los trabajadores y el Fondo de Cesantía Solidario.

La modificación implica que ambos mecanismos recibirán una menor proporción de las cotizaciones. En el primer caso, disminuirá el porcentaje que se acumula en las cuentas personales. En el segundo, se reducirá el aporte que financia la protección solidaria para quienes pierden su fuente laboral.

A modo de ejemplo, un trabajador con sueldo imponible de $1 millón, el total que se redirige es $3.000 (1.500 por cuenta individual de cesantía y el mismo monto por Fondo Solidario de Cesantía). En este caso, se destinarán $3 mil mensuales al Fondo de Sala Cuna en lugar de ingresar al Seguro de Cesantía. En un año, eso equivale a $36.000 por trabajador. Si se ejemplifica con el sueldo mínimo, la cotización de 0,3% representa $1.661 de dicho salario.

Este punto generó cuestionamientos durante la discusión legislativa. El senador Alejandro Kusanovic cuestionó que la iniciativa se presente como una política sin costo para sus beneficiarios, ya que afirma que parte del financiamiento recaerá indirectamente en los propios trabajadores.

“Se ha dicho que esto no tiene costo. Lo tiene: lo pagarán quienes no están en esta Sala para reclamarlo”, advirtió.

El parlamentario también planteó que las empresas deberán enfrentar gastos iniciales para adaptar sus procedimientos administrativos, en un escenario económico que calificó como complejo.

Pese a sus reparos sobre el diseño financiero, Kusanovic votó a favor de la iniciativa para evitar que las familias sigan esperando por este derecho. “La nobleza del fin no justifica la pobreza de los medios”, sostuvo. Luego agregó: “Hoy no aprobamos el mejor proyecto posible, sino el que fuimos capaces de acordar”.

Las críticas también llegaron desde la Cámara de Diputadas y Diputados. Juan Santana (PS) también apuntó contra el mecanismo de financiamiento y sostuvo que la nueva política podría terminar trasladando parte de su costo a las mismas trabajadoras que busca beneficiar.

En esa línea, el parlamentario advirtió que las cotizaciones del Seguro de Cesantía se reducirán para financiar el Fondo de Sala Cuna, mientras que algunas empresas que anteriormente debían asumir el costo completo del beneficio podrían disminuir ese gasto.

“La sala cuna que aprobó ayer el Congreso se vende como universal, pero la van a pagar las mismas trabajadoras. Se financia con la plata de su seguro de cesantía, mientras las grandes empresas que antes pagaban la sala cuna completa ahora se ahorran ese gasto”, afirmó a través de sus redes sociales.

Santana también puso el foco en el copago que podrían enfrentar las familias cuando el precio de una sala cuna supere el monto cubierto por el nuevo fondo.

“Y si la sala cuna cobra más de lo que cubre el fondo, la diferencia la paga la familia, porque la ley no le puso límite a ese copago y el gobierno solo prometió ponérselo más adelante”, agregó.

“Que se acabe la regla de las 20 trabajadoras está bien, pero no a costa del bolsillo de las mismas mujeres a las que se supone que había que proteger”, complementó.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias que podría tener un copago elevado en la participación laboral femenina. “Si en un par de años una mamá que gana el mínimo deja de trabajar porque no le alcanza para el copago, esta ley fracasó”, planteó.

Los puntos que quedaron pendientes

Debido a la necesidad de reunir y alimentar los recursos de este fondo antes de comenzar los pagos, la normativa establece que la ley entrará en vigencia un año después de su promulgación.

A pesar del despacho de la ley, quedaron algunos puntos pendientes de definición como la fijación de un límite al copago en los casos en que la mensualidad cobrada por los jardines infantiles o salas cunas supere el monto del subsidio o subvención que el sistema defina próximamente para los beneficiarios.

Para enfrentar esta situación, durante la tramitación se incorporó un suplemento destinado a reducir el desembolso de los hogares según su nivel de vulnerabilidad, medido a través del Registro Social de Hogares.

El mecanismo contempla dos tramos:

Hogares hasta el 40% más vulnerable: el suplemento cubrirá el 50% de la diferencia positiva entre el aporte del fondo y el precio cobrado por el establecimiento.

Hogares entre el 41% y el 60%: el suplemento cubrirá el 30% de esa diferencia.

A esto se suma el compromiso del Ejecutivo de establecer un límite de 20% al copago familiar antes de fin de año. La medida se incorporaría en las disposiciones misceláneas del próximo proyecto de reajuste del sector público, posterior a la discusión del Presupuesto 2027.

La falta de un techo definido también generó reparos de la senadora Beatriz Sánchez (FA), quien advirtió sobre los riesgos de establecer un beneficio universal que no garantice el acceso efectivo para todas las familias.

“Este proyecto, desde el momento en que permite un copago sin techo, deja de ser universal, porque el copago puede hacer inviable el acceso”, aseveró.

¿Cuándo comenzará a funcionar la ley?

La implementación del sistema no será inmediata. La normativa establece que entrará en vigencia un año después de su promulgación. Este plazo busca permitir que el Fondo de Sala Cuna reúna y acumule los recursos necesarios antes de comenzar a financiar los pagos a los establecimientos.

De acuerdo al ministro Rau, la incorporación de beneficiarios se realizará por etapas anuales tras la promulgación.