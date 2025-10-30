BetFury amplía su programa VIP con transferencias desde otras plataformas

La plataforma presentó una versión renovada de su Programa de Transferencia VIP, diseñado para reconocer la trayectoria de usuarios provenientes de otros servicios y otorgarles beneficios inmediatos.

La iniciativa refuerza la estrategia de BetFury orientada a fidelizar a jugadores experimentados y consolidar una comunidad VIP global. Pexels.

BetFury ha elevado el estándar de las comunidades VIP a nivel mundial. La plataforma ha ampliado el Programa de Transferencia VIP, permitiendo a los jugadores traer su estatus de lealtad desde otras plataformas y desbloquear al instante recompensas exclusivas.

Durante la primera semana, puedes reclamar hasta $20,000, reafirmando a BetFury como líder en innovación enfocada en el jugador.

Sobre el Programa de Transferencia VIP de BetFury

Este programa crea un puente directo para jugadores experimentados. Los VIPs ya no empiezan desde cero: su lealtad es reconocida de inmediato. Con una estructura renovada, garantiza una entrada fluida, reglas claras y beneficios de alto nivel. BetFury ve a cada VIP no solo como un jugador, sino como un socio valioso que merece un trato premium.

Beneficios principales del Programa de Transferencia VIP

Gerentes VIP personales que ofrecen soporte constante y soluciones rápidas.



que ofrecen soporte constante y soluciones rápidas. Manager de transferencia VIP , quien guía al jugador durante su primera semana, respondiendo todas las solicitudes y asegurando su comodidad.



, quien guía al jugador durante su primera semana, respondiendo todas las solicitudes y asegurando su comodidad. Daily Chambers , una serie de bonos especiales durante la primera semana.



, una serie de bonos especiales durante la primera semana. Recompensas exclusivas que van más allá de una prueba, incluyendo todas las ventajas VIP permanentes.



Además, el Club VIP ofrece:

Beneficios especiales: Bono de bienvenida VIP, bono de cumpleaños, bonos personalizados, Bounty Bonus, giros gratis y códigos promocionales.



Bono de bienvenida VIP, bono de cumpleaños, bonos personalizados, Bounty Bonus, giros gratis y códigos promocionales. Bonos más altos: hasta un 25% de Cashback , 10% de Rakeback , recompensas semanales y mensuales.



hasta un , , recompensas semanales y mensuales. Ventajas adicionales: acceso anticipado a nuevas funciones, eventos privados, perfiles personalizados, chats exclusivos y límites de retiro preferenciales.



acceso anticipado a nuevas funciones, eventos privados, perfiles personalizados, chats exclusivos y límites de retiro preferenciales. VIP Club Lounge: un centro dedicado donde los miembros pueden revisar bonos, reclamarlos con un clic y comunicarse directamente con sus gerentes. Además, ¡próximamente habrá merchandising exclusivo!



Camino al Super VIP Club

Además de los ranks tradicionales, el Club VIP incluye niveles Super VIP. Los jugadores que se mantienen activos y alcanzan el rank 15 obtienen este estatus reservado para los usuarios más fieles. En los niveles más altos reciben mayores beneficios financieros, más personalización y reconocimiento, convirtiéndose en la élite de BetFury.

Cómo transferir tu estatus VIP a BetFury

El proceso es sencillo y sin complicaciones. Solo debes seguir estos tres pasos:

Proporcionar datos de contacto: correo electrónico, país, Telegram (opcional).

Elegir el método de verificación: deposita más de 5.000 $ o envía capturas de pantalla que prueben tu estatus VIP en otra plataforma.

Completar la acción: el depósito se realiza directamente en la ventana emergente; las capturas se suben de forma segura en el mismo formulario.



El equipo VIP revisa manualmente cada solicitud y confirma la elegibilidad. Una vez aprobado, obtendrás acceso inmediato a todos los beneficios, asegurando una transición fluida al entorno VIP de BetFury.

Sobre BetFury y su visión estratégica

BetFury es un ecosistema de productos cripto para entretenimiento y generación de ingresos adicionales. La plataforma cuenta con más de 4 millones de usuarios en sus más de seis años de trayectoria. Ofrece más de 8.000 slots y 22 juegos originales con un RTP de hasta 99,28%. Además, incluye 80 disciplinas deportivas para apostar, incluyendo eSports, con cuotas superiores al promedio del mercado.

El Programa de Transferencia VIP es más que una promoción:

Es una estrategia global para fortalecer la lealtad a largo plazo, atraer usuarios experimentados de múltiples plataformas y crear un ecosistema VIP unificado, donde el estatus tenga valor real.