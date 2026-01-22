Cómo contratar tu SOAP por primera vez

Si vas a comprar tu primer vehículo, el SOAP es el trámite clave para circular de forma legal desde el primer día. Te explicamos qué cubre, cómo contratarlo y por qué no puedes dejarlo para después.

Una guía clara para entenderlo y contratarlo sin enredos en tu primer auto. CEDIDA.

Si tienes un vehículo nuevo o estás a punto de comprarlo, te contamos por qué es muy importante que contrates tu SOAP (Seguro Obligatorio de Accidentes Personales) antes de que venzan los plazos, cómo y dónde puedes hacer este trámite para poder circular de manera legal y responsable en tu nuevo vehículo.

Para muchos conductores primerizos, este trámite puede generar dudas, especialmente porque suele confundirse con otros seguros automotrices voluntarios. Sin embargo, el SOAP es el primer seguro que debes contratar obligatoriamente para poder circular.

Además, contar con el SOAP vigente te protege frente a situaciones inesperadas y te permite cumplir con la normativa legal desde el primer día en que utilizas tu vehículo.

¿Qué es exactamente el SOAP?

A diferencia de los seguros contra daños o robo, el SOAP es un seguro que cubre a los pasajeros y conductor en caso de algún accidente, que pueda ocasionar lesiones, hospitalización o la muerte.

Este seguro no está enfocado en el vehículo, sino en las personas involucradas en un accidente de tránsito, incluyendo peatones, ocupantes y el propio conductor.

Este seguro es obligatorio, es exigido por la ley que los conductores y automovilistas contraten y renueven anualmente este seguro para poder circular y realizar otros trámites importantes como el permiso de circulación.

Sin el SOAP vigente, no solo te expones a sanciones, sino que también quedas sin una protección básica ante accidentes, lo que puede generar altos costos médicos e indemnizaciones.

Sus coberturas mínimas están establecidas por ley, independientemente de la aseguradora.

Esto significa que todas las compañías ofrecen las mismas coberturas, por lo que la diferencia entre una y otra suele estar en el precio, la facilidad de contratación y el servicio al cliente.

¿Cuáles son los documentos necesarios para la contratación?

Una de las grandes ventajas del SOAP en 2026 es que su contratación es casi 100% online. Y los documentos o información que necesitas son los siguientes:

Padrón del vehículo: Necesitarás el número de motor, número de chasis (VIN) y la placa patente. Si el vehículo es nuevo y aún no tiene patente, puedes encontrarlo usando el número de motor y chasis de la factura.

Cédula de Identidad del Propietario: Se requieren los datos básicos (RUT, nombre y dirección) de quien figura como dueño del vehículo.

Correo electrónico: Hoy en día, el SOAP es un documento electrónico (e-SOAP) que llegará directamente en formato PDF, entonces es importante para recibir este documento tener un mail donde no se pierda fácilmente.

Es recomendable verificar que los datos ingresados sean correctos, ya que cualquier error podría generar inconvenientes al momento de una fiscalización o al utilizar el seguro.

Paso a paso para contratarlo por primera vez

Contratar el SOAP es un proceso rápido que no debería tomarte mucho tiempo siguiendo estos pasos:

Comparar precios: Al ser un seguro con coberturas idénticas por ley en todas las compañías, el factor decisivo suele ser el precio, puedes cotizar en las distintas aseguradoras de manera online para encontrar la opción más económica. Ingresar la patente: En el sitio web de la aseguradora elegida, ingresa la patente de tu vehículo. El sistema suele rescatar automáticamente los datos del modelo y año, es importante considerar que el valor de seguro varía según el tipo de vehículo. Seleccionar el tipo de vehículo: Asegúrate de marcar correctamente si es un auto, moto, camioneta o carro de arrastre, ya que las tarifas y coberturas varían según el riesgo. Realizar el pago: Se puede pagar con tarjeta de débito, crédito y de manera online sin la necesidad de ir a algún lugar. Descargar y guardar Una vez realizado el pago, recibirás un comprobante y la póliza electrónica. No es obligatorio imprimirlo, pero es altamente recomendable llevar una copia digital en caso de fiscalizaciones.

¿Qué ocurre si no contrató mi SOAP?

Circular sin este seguro es una infracción a la Ley de Tránsito y algunas de las consecuencias son las siguientes:

Multas que pueden ir de 1 a 1,5 UTM.

Retiro del vehículo de circulación por parte de Carabineros.

Imposibilidad de renovar el Permiso de Circulación.

Lo más grave: En caso de accidente, el propietario y el conductor son responsables personalmente de todos los gastos médicos de las víctimas.

Esto puede implicar costos elevados y de difícil recuperación, por lo que contratar el SOAP no solo es una obligación legal, sino también una medida de responsabilidad y protección financiera.