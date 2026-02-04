Banco Santander suscribe acuerdo para auspiciar a la Federación Chilena de Hockey sobre Césped

Esta alianza se extenderá por tres años y su objetivo es acompañar a los deportistas en su camino de crecimiento, impulsar el alto rendimiento y la proyección internacional de las selecciones de hockey.

En el marco de su compromiso con el deporte y con el fin de contribuir al desarrollo de las selecciones nacionales, Banco Santander selló un acuerdo con la Federación Chilena de Hockey sobre Césped para apoyarla —como auspiciador— durante el período 2026-2028.

Gracias a esta alianza, el Banco se posiciona como el principal sponsor del hockey chileno, con el propósito de acompañar el crecimiento de esta disciplina y fortalecer su proyección internacional en distintas instancias deportivas.

“En Santander estamos convencidos del poder del deporte para inspirar, promover valores y abrir oportunidades. Este acuerdo con la Federación Chilena de Hockey sobre Césped refleja nuestro compromiso con el desarrollo deportivo del país, acompañando a nuestros deportistas en su camino de crecimiento, alto rendimiento y proyección a nivel mundial. Y, en ese proceso, también aprendemos de ellos valores que nos inspiran profundamente, como la disciplina, el trabajo en equipo, la perseverancia y el orgullo por Chile”, destacó Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile.

Por su parte, Andrés de Witt, presidente de la Federación Chilena de Hockey Sobre Césped, señaló que “la firma con Banco Santander representa un paso muy importante para el hockey chileno. Esta alianza se basa en una fuerte coincidencia de valores, vinculados al deporte, la disciplina y el desarrollo profesional de las nuevas generaciones. Estamos muy contentos de iniciar este camino en conjunto, por los próximos tres años, con el objetivo de proyectar el hockey sobre césped y sus valores a la comunidad. Agradecemos a Santander y a todo su equipo por la confianza depositada en nuestra Federación.”

Cabe destacar que el compromiso de Santander con el deporte también se expresa dentro de la propia organización. Un ejemplo de ello es Agustín Araya, colaborador del Banco y arquero de los “Diablos”, la Selección Chilena Masculina de Hockey sobre Césped. Su doble rol como deportista de alto rendimiento y profesional de Santander Corporate & Investment Banking (CIB) refleja de manera concreta los valores que inspiran esta nueva alianza: esfuerzo, excelencia, trabajo en equipo y un fuerte compromiso con el desarrollo del deporte nacional.

“Es un orgullo que dos de mis pasiones se unan: el trabajo y el deporte. Esta alianza refleja valores que vivimos dentro y fuera de la cancha y que son clave tanto en el deporte de alto rendimiento como en el día a día profesional. Confío en que este apoyo impulse el crecimiento de nuestras selecciones y acerque a más personas al deporte y al hockey”, agregó Agustín Araya.