Ranking iberoamericano de talento reconoce a Nestlé como la empresa más atractiva para trabajar

La compañía encabezó la primera edición de Merco Talento Iberoamérica 2026, una medición internacional que evalúa la capacidad de las organizaciones para atraer y fidelizar trabajadores en un mercado laboral cada vez más global y competitivo.

Nestlé fue reconocida recientemente como la empresa con mayor capacidad para atraer y retener talento en la primera edición del ranking “Merco Talento Iberoamérica 2026”, elaborado por el monitor de reputación corporativa Merco.

“Este reconocimiento valida el camino que hemos construido en Chile y en el resto de Iberoamérica, y a la vez nos desafía a seguir soñando en grande como organización, bajo la convicción que cuando las personas están en el centro y crecen, la compañía también lo hace. Por eso, seguiremos impulsando una cultura donde cada colaborador se sienta valorado, inspirado y con oportunidades para desarrollar su máximo potencial”, afirmó Juan Esteban Dulcic, director de Recursos Humanos de Nestlé Chile.

Las otras empresas que componen el top 5 fueron Coca-Cola, AB InBev, Toyota y Google. A nivel sectorial, Nestlé también lideró el ranking en la categoría Alimentación, seguida de Pepsico y Bimbo.

Cabe destacar que la medición se ha realizado anteriormente en algunos países, entre los que se encuentra Chile, pero esta es la primera vez que se presenta con un alcance iberoamericano, incorporando un análisis regional más amplio.

Rodrigo Alvial, director de Merco Chile, señaló que “Merco Talento Iberoamérica nace con el objetivo de entender cómo percibe el talento a las empresas en un mercado cada vez más global y conectado. Las expectativas, las oportunidades y las comparaciones van más allá de las fronteras nacionales de cada país. Por esa razón, hoy más que nunca es clave medir, comparar y comprender el atractivo de las organizaciones desde una mirada iberoamericana”.

Claves detrás de una cultura que atrae y retiene talento

La compañía impulsa diversas iniciativas que fortalecen su propuesta de valor, reflejando a la vez su compromiso con la sociedad y su rol como agente de impacto positivo. Dentro de sus programas más destacados está la “Iniciativa por los Jóvenes”, que tiene más de 10 años en el país y ya ha beneficiado a más de 200 mil jóvenes a través de sus líneas de acción, ofreciendo oportunidades de empleo y herramientas para insertarse en el mercado laboral.

Asimismo, la compañía ha reforzado políticas de conciliación, como su programa de coparentalidad con postnatal extendido, que entrega tres semanas adicionales a los cinco días legales a todo cuidador secundario, con el objetivo de promover la corresponsabilidad en la crianza y el cuidado. A esto se suma “Pets At Work”, iniciativa que permite a colaboradores asistir a la oficina central junto a sus mascotas, promoviendo el bienestar y un entorno laboral más inclusivo.

Estas acciones se han visto reflejadas también en otros reconocimientos obtenidos por Nestlé Chile en los últimos años, como el primer lugar en la categoría Alimentos en Merco Talento Chile desde el inicio del ranking, su presencia dentro de las 10 mejores empresas para jóvenes (First Job) y el reconocimiento como una de las mejores organizaciones para integrar vida personal y trabajo por Fundación Chile Unido.