La disruptora furgoneta de la Educación Sexual Integral que pasó por Santiago en el Día de la ESI

Entre las intervenciones callejeras, se cuenta una charla que buscó recrear cómo se transmitiría este enfoque pedagógico en una sala de clases.

Organizaciones sociales se reunieron este miércoles para poner de relieve la educación sexual integral en el primer Día Nacional de la ESI. Para ello, tuvo lugar a las 18.00 horas en el paseo Bulnes, la charla más grande de Chile sobre esta materia y durante el día, además, una furgoneta recorrió las calles de Santiago para concientizar sobre casos emblemáticos de violencia.

Bajo el alero de la Fundación Chile Necesita ESI, organizaciones como la Red Docente Feminista, Bienestar Mayor, Miles y la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa), se aliaron para recrear en el paseo Bulnes lo que ocurre en una sala de clases cuando se habla de educación sexual.

Martín de la Sotta, director ejecutivo de Fundación Chile Necesita ESI, sostuvo que “la alianza que estamos queriendo generar hoy no tiene que ver con conservadurismo o progresismo, sino con encontrar puntos de encuentro al interior de las comunidades educativas y las familias sobre los mínimos comunes de qué educación sexual integral queremos. Por ejemplo, una abuela podrá tener un estilo de vida muy distinto al de su nieta, pero ambas van a coincidir en la importancia de prevenir la violencia en las relaciones”.

Desde Redofem, una de sus integrantes, Rosario Olivares, advirtió que Chile, a diferencia de otros países, “todavía no tiene una ley ni una política clara respecto de la educación sexual integral que establezca lineamientos, contenidos curriculares y apoyo real para las escuelas”. “Hoy la mayoría de los avances dependen de voluntades individuales de docentes, escuelas o sostenedores”, añadió.

La furgoneta de la ESI

Victoria Pavez, fundadora y directora de la Fundación Bienestar Mayor, relevó el recorrido de la furgoneta de la ESI en la labor de “derribar mitos”. “Estamos completamente abiertos a conversar con quienes han aprendido de manera errada sobre la educación sexual integral. El Bus de la ESI simboliza eso: abrir caminos y generar rutas para comprender que la ESI es una herramienta para promover el bienestar de toda la sociedad”, sostuvo.

La iniciativa móvil se inspira en el “Bus de la Libertad” que recorrió Santiago en 2017 y en los años siguientes con mensajes de tendencia conservadora sobre la sexualidad, que fueron catalogados en ese entonces como incitación al odio. La inspiración, en este caso, sólo se remitió a la forma de transmitir el mensaje.

La furgoneta de la ESI buscó exponer casos mediáticos que relevan la necesidad de que las comunidades escolares reciban educación sexual integral, informaron las organizaciones.

Una de las gráficas expuestas en el vehículo.

De esta manera, el vehículo mostró en distintos momentos la imagen del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, imputado por violación a una subalterna. Incluso, por momentos exhibió fragmentos de una entrevista de 2017 a la actual primera dama, María Pía Adriasola, en la que revelaba que José Antonio Kast cuestionó el uso de anticonceptivos.