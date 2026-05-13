Ignacio Briones cuestiona repatriación de capitales en megarreforma: “Es un premio para quienes hicieron trampa”

El ex ministro de Hacienda cuestionó que el Gobierno persiga a los deudores del CAE y no haga lo mismo “con los frescos que evadieron impuestos”.

AGENCIA UNO

Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, profundizó en su análisis al proyecto de Reconstrucción Nacional, que está siendo discutido en la Cámara de Diputados, mostrando sus reparos a las medidas económicas que propone.

Entre ellas está la iniciativa para la repatriación de capitales, lo que fue rechazado por el otrora candidato presidencial en CNN Chile.

“A mí la repatriación nunca me ha gustado, porque básicamente es un premio para quienes hicieron trampa. Y yo no creo que haya que darle premios a quienes hicieron trampa, ni en impuestos ni a quienes no pagan el CAE”, puntualizó Ignacio Briones.

Para el ex ministro de Hacienda “parece contradictorio el discurso de exigir el pago del CAE y no hacer lo mismo con los frescos que evadieron impuestos, y decirles: Venga acá con una tasa preferencial, con un premio“.

En esta línea, Briones destacó las observaciones que realizó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) al proyecto de Reconstrucción Nacional.

“Esto afecta el comportamiento evasivo futuro de las personas. Se dice: Voy a evadir, no voy a declarar toda mi renta, porque total después va a venir un perdonazo y ahí lo limpiamos”, sentenció.