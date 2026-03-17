Entel y LATAM apuestan por convertir el consumo cotidiano en millas de viaje

La alianza entre ambas compañías busca ir más allá de la conectividad y el transporte, integrando beneficios en la vida diaria de los usuarios en un contexto donde la fidelización se vuelve clave.

Matías del Campo, Vicepresidente de Mercado B2C de Entel y Cristian Ortiz, CEO de LATAM Pass.

En un mercado cada vez más competitivo, donde la diferenciación ya no pasa únicamente por el servicio sino por la experiencia que lo rodea, Entel y LATAM Airlines Group decidieron avanzar en una estrategia que refleja una tendencia más amplia: transformar el consumo cotidiano en beneficios tangibles.

La alianza, que permitirá acumular Millas LATAM Pass al contratar servicios móviles o de internet hogar, marca un paso relevante en la evolución de los programas de fidelización. Lo que antes estaba estrictamente vinculado a la frecuencia de viaje hoy se expande hacia otros ámbitos del gasto diario, incorporando industrias como las telecomunicaciones en un ecosistema que busca acompañar —y capturar— la vida completa del usuario.

Desde hoy, quienes opten por cambiarse a Entel, contratar nuevas líneas o sumar planes de fibra podrán recibir millas de manera periódica, en función del plan contratado y mientras mantengan vigente el servicio. Más allá del beneficio puntual, la lógica detrás de la iniciativa apunta a instalar una relación de largo plazo, donde el cliente no solo paga por conectividad, sino que percibe un retorno adicional en forma de experiencias futuras.

En ese sentido, el movimiento también revela cómo las compañías están redefiniendo su propuesta de valor. “Estamos evolucionando desde un programa de viajero frecuente hacia un ecosistema de beneficios”, explicó el CEO de LATAM Pass, Cristián Ortiz, en una declaración que sintetiza el giro estratégico del sector. La idea es clara: integrar el viaje como una extensión natural del consumo cotidiano.

Para Entel, en tanto, el acuerdo se alinea con una estrategia más amplia de fortalecimiento de su oferta hacia el cliente final. Según su vicepresidente de Mercado B2C, Matías del Campo, la alianza no solo busca premiar a quienes ya son clientes, sino también atraer nuevos usuarios a través de una propuesta más completa, donde la conectividad se cruza con beneficios concretos.

El lanzamiento estará acompañado de campañas e incentivos —como sorteos de millas y activaciones digitales— que buscan acelerar la adopción y visibilidad del acuerdo. Sin embargo, más allá de estas acciones, lo relevante es el cambio de fondo: la creciente convergencia entre industrias que, hasta hace poco, operaban de manera completamente separada.

Telecomunicaciones y transporte aéreo encuentran hoy un punto común en la economía de la experiencia. En un escenario donde los usuarios comparan, cambian y exigen más, las alianzas cruzadas aparecen como una herramienta clave para retener y fidelizar.

Concursos Entel con Millas LATAM Pass

Para el lanzamiento, Entel sorteará hasta 3 millones de Millas LATAM Pass a través de dos modalidades. La primera, “MillAnarios Club Entel”, permitirá acumular millas al utilizar beneficios disponibles en su aplicación hasta mayo de 2026. La segunda considera concursos sorpresa en sus canales digitales, especialmente en el Instagram de la compañía, que ofrecerán oportunidades adicionales de acumulación durante los primeros meses.

Tablas de millas según plan

Plan de Servicio Móvil Cargo fijo mensual (CLP) Millas mensuales Bono mes 12 Total Millas Plan 450 Gigas $16.990 100 300 1.500 Plan Libre $23.990 200 600 3.000 Plan Libre con Roaming $29.990 300 1.400 5.000 Plan Libre con Roaming Pro $39.990 500 2.000 8.000