Cada gota vale: el desafío de la gestión hídrica en minería

Por Mariana Concha Mathiesen, gerenta corporativa de Aguas de Codelco

En minería, el agua es un recurso estratégico. Está presente en gran parte de nuestros procesos productivos y su gestión es clave tanto para la continuidad operacional como para la sostenibilidad de largo plazo de la industria. Y en un país que enfrenta una sequía estructural, cada gota vale. Por eso, avanzar hacia un uso cada vez más eficiente y responsable del agua es una necesidad técnica y un compromiso con los territorios donde operamos.

En Codelco, el consumo total de agua continental de nuestras operaciones bordea los 5.500 litros por segundo. Es una cifra que refleja nuestra escala productiva y que estamos decididos a transformar. Nuestra hoja de ruta es ambiciosa: al 2030 reduciremos en 60% el consumo unitario de aguas continentales en plantas de sulfuros y, para 2035, el uso de agua continental será inferior al 10% de nuestra demanda total en cuencas con alto estrés hídrico.

Al 2025 logramos avances concretos en esa dirección. Redujimos en 110 litros por segundo el uso de agua continental, gracias a múltiples proyectos de eficiencia implementados en los distintos centros de trabajo. Puede parecer una cifra acotada frente al consumo total, pero representa un progreso relevante en un sistema productivo complejo, en el que cada mejora requiere cambios tecnológicos, operacionales y culturales.

Este hito es parte del plan de fortalecimiento de nuestra gestión. El año pasado implementamos una nueva Norma de Eficiencia Hídrica, que establece criterios y estándares para todo el ciclo de vida de los activos, desde el diseño de proyectos hasta su operación y mantenimiento. También consolidamos una red de especialistas en eficiencia hídrica en las divisiones, reforzamos la formación técnica de nuestros equipos y avanzamos en la implementación de herramientas digitales que permitirán monitorear y gestionar el uso de agua a nivel corporativo, con información en tiempo real.

Otro logro relevante fue convertirnos en la primera minera en Chile en medir su huella hídrica directa por producto, lo que será sometido a certificación este año, elevando nuestros estándares de transparencia y nos permite comprender con mayor precisión el impacto de nuestras faenas. Esta información, que pronto estará disponible en nuestro sitio web, será cada vez más relevante para responder a las exigencias de los mercados internacionales y orientar decisiones de mejora continua dentro de la propia compañía.

Si 2025 fue un año de avances importantes en eficiencia y gobernanza, 2026 marcará un punto de inflexión en la transformación de nuestra matriz hídrica.

El hito más significativo será la puesta en marcha del primer módulo de la planta desalinizadora en Tocopilla, que comenzará a suministrar agua desalinizada a las Operaciones Norte de Codelco. En esta etapa, el sistema aportará hasta 840 litros por segundo, reduciendo de manera relevante nuestra dependencia de fuentes continentales en una de las zonas con mayor estrés hídrico del país.

Junto con ello, seguiremos impulsando la economía circular hídrica. Hace algunos meses concretamos la suscripción de derechos para el aprovechamiento de 300 litros por segundo de aguas servidas tratadas, provenientes de la planta de Econssa en Antofagasta, y cuyo inicio de operaciones está prevista para 2028.

La gestión del agua en minería está viviendo una transformación profunda. La presión climática, las expectativas sociales y los estándares internacionales nos exigen operar con mayor eficiencia, transparencia e innovación.

Porque sabemos que cada gota vale, en Codelco asumimos ese desafío con convicción. Reducir el uso de aguas continentales, desarrollar nuevas fuentes y optimizar procesos fortalece la sostenibilidad de nuestras operaciones, y es parte del compromiso de la Corporación con el desarrollo responsable de Chile y el cuidado de un recurso fundamental para la vida.