Coca-Cola ANDINA e INACAP fortalecen la cultura de formación con programa para tripulantes

A través del “Programa Impulso” se busca potenciar las capacidades de conductores y ayudantes de empresas transportistas terceras, promoviendo el aprendizaje de nuevas herramientas para su desarrollo personal.

En línea con su compromiso con el desarrollo de las personas y la formación de capital humano en su cadena de valor, Coca-Cola Andina lanzó el “Proyecto Impulso”, un programa de capacitación desarrollado junto a INACAP, dirigido a conductores y ayudantes de empresas transportistas que prestan servicios a Transportes Andina Refrescos Limitada, filial de la compañía.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades de las tripulaciones de distribución —conductores y ayudantes de camiones— reconociendo su rol de servicio en terreno y entregándoles herramientas que refuercen sus competencias en ámbitos como nivel de servicio, seguridad vial y operaciones logísticas.

El programa contempla un proceso de formación estructurado, desarrollado junto a especialistas de INACAP, que aborda contenidos como nivel de servicio, seguridad vial, operaciones logísticas, comunicación efectiva, resolución de conflictos y liderazgo en terreno, además de materias vinculadas a planificación de rutas y gestión operativa.

La formación se organiza en cinco sellos formativos que buscan fortalecer progresivamente las competencias de los participantes: Servicio de Excelencia, orientado a reforzar la cultura de servicio; Operario en Transporte y Distribución, enfocado en aspectos operativos y de seguridad; Gestión Logística del Transporte, que profundiza en conocimientos técnicos de la operación; Emprendedor Andina, que entrega herramientas para el desarrollo y gestión de iniciativas logísticas; y Técnico Profesional, que permite a los participantes continuar su formación y convalidar asignaturas de la carrera técnico profesional en Logística de INACAP, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo académico y laboral.

De esta manera, el programa no solo fortalece competencias laborales, sino que también abre una ruta de continuidad de estudios para quienes deseen seguir desarrollándose en el ámbito logístico.

José Luis Solórzano, gerente general de Coca-Cola Andina Chile, destacó que “en Coca-Cola Andina creemos que el desarrollo de las personas es clave para construir una operación sólida y sostenible en el tiempo. El “Proyecto Impulso” refleja nuestro compromiso con fortalecer las capacidades de quienes forman parte de nuestra cadena logística y de distribución, incluso cuando éstos son terceros, buscando la forma de traspasar herramientas de formación que les permitan desempeñar su labor con mayor confianza, seguridad y proyección profesional”.

Asimismo, el ejecutivo subrayó que “los tripulantes cumplen un rol importante en terreno con nuestros clientes, por lo que fortalecer sus capacidades contribuye también a consolidar una cultura de servicio y profesionalismo en toda nuestra operación”.

Por su parte, Lucas Palacios, rector de INACAP, señalo que “estamos convencidos de que el aprendizaje es un continuo a lo largo de la vida y parte de nuestro compromiso con la educación, es poner a disposición nuestra experiencia en formación técnica, siempre vinculada a las necesidades de la industria. Los tripulantes de distribución cumplen un rol estratégico para el desarrollo de Chile. Por eso programas prácticos y articulados, como el desarrollado con Coca Cola Andina, a quienes le agradecemos por la confianza, entregan herramientas concretas que abren rutas de desarrollo profesional. Invertir en estas capacidades es un beneficio para las personas, pero también permite elevar la productividad, la seguridad e impactar al desarrollo de Chile”.

Uno de los focos del programa es fortalecer el rol de las tripulaciones de distribución promoviendo estándares comunes de servicio, seguridad y profesionalismo que reflejen los valores de Coca-Cola Andina en su relación diaria con los clientes.

El programa comenzó con un plan piloto en el centro de distribución de Maipú, uno de los principales centros de operación de la compañía en Chile, donde participan 180 personas —60 conductores y 120 ayudantes—.

Tras esta primera etapa, la iniciativa contempla una implementación gradual en otras operaciones de la compañía, con el objetivo de que cerca de 1.500 personas participen en el programa en un plazo aproximado de un año y medio.

PROYECTO IMPULSO EN CIFRAS

Más de 1.500 transportistas participarán en el programa

180 participantes en el plan piloto inicial

60 conductores y 120 ayudantes en el Centro de Distribución de Maipú

5 sellos formativos estructuran el programa de capacitación

110 horas aproximadas de formación entre contenidos de servicio y operaciones logísticas

Posibilidad de convalidar estudios en la carrera técnico profesional en Logística de INACAP