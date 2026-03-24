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Emprendedores afectados por incendios en Penco y Concepción recibirán apoyo a través de fondo de $100 millones

La iniciativa, impulsada por Aclara junto al Gobierno Regional del Biobío, apoyará a cerca de 100 pymes afectadas por los siniestros mediante un fondo de cofinanciamiento público-privado.

Foto del editor Fernanda Álvarez
Fernanda Álvarez

Con el objetivo de apoyar la reactivación económica de los territorios afectados por los incendios forestales de enero pasado, Aclara Resources Chile -empresa que impulsa el primer proyecto de tierras raras en Chile- anunció el lanzamiento del Fondo Concursable “Programa de Reactivación Productiva” para emprendedores de Penco y Concepción, una iniciativa destinada a apoyar a cerca de 100 dueños de negocios que vieron interrumpidas sus actividades productivas tras la emergencia y contribuir a la recuperación del empleo local.

Los incendios forestales registrados en enero de 2026 impactaron con especial fuerza a la comuna de Penco, particularmente al sector de Lirquén. La emergencia golpeó directamente al ecosistema emprendedor de la zona, compuesto mayoritariamente por micro y pequeñas empresas que constituyen la principal fuente de ingresos para muchas familias del territorio.

Frente a este escenario, el programa busca contribuir a la recuperación del tejido productivo local, facilitando la reposición de maquinaria y equipamiento que permita a los emprendedores formales y por formalizar retomar sus actividades y mantener empleos en la zona.

“Aclara mantiene una relación estrecha y sostenida con los habitantes de Penco. Desde hace años trabajamos junto a vecinos y organizaciones, construyendo confianza y recibiendo el cariño de la comunidad. La tragedia de los incendios forestales que afectó a la comuna nos impulsó a actuar desde el primer día, apoyando la emergencia con ollas comunes, entrega de ropa, puntos de hidratación y la coordinación de diversas ayudas, aprovechando nuestro conocimiento del territorio. Hoy, en la etapa de reconstrucción, queremos seguir presentes, apoyando de manera colaborativa a los emprendedores de Penco y Concepción afectados por los incendios, en coordinación con sus dirigentes”, señaló Fernando Illanes, Gerente de Asuntos Corporativos y Valor Social de Aclara.

La iniciativa se enmarca en los esfuerzos impulsados por el Gobierno Regional del Biobío, a través de la Mesa del Fomento al Emprendimiento, para promover la recuperación económica de los territorios afectados por los incendios mediante un modelo de colaboración entre el sector público y privado.

Dos líneas de apoyo para emprendedores

El programa, que consiste en un fondo de 100 millones, fue diseñado para responder a las distintas realidades del ecosistema productivo local y contempla dos líneas de apoyo diferenciadas. La primera está dirigida a emprendedores formales que cuentan con inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y que perdieron sus negocios a causa de los incendios, y consiste en un cofinanciamiento complementario al Programa de Emergencia de Sercotec, con un aporte máximo de hasta $1.900.000 pesos por beneficiario.

La segunda línea está orientada a emprendedores en proceso de formalización, quienes podrán acceder a un subsidio de hasta $500.000 pesos para la compra de maquinaria, herramientas o equipamiento productivo que permita reiniciar sus actividades económicas.

En total, el programa proyecta beneficiar a más de un centenar de emprendedores de las comunas de Penco y Concepción, fortaleciendo el ecosistema productivo local y promoviendo procesos de formalización empresarial.

Convocatoria abierta durante marzo

Las postulaciones al fondo estarán abiertas hasta el 27 de marzo de 2026, y podrán realizarse de manera presencial en Casa Aclara (Las Heras 565, Penco), o a través de los canales digitales habilitados para el programa.

La administración del fondo estará a cargo del Instituto Regional de Administración de Empresas (IRADE), entidad responsable de gestionar el proceso completo de convocatoria, evaluación de postulaciones, adquisición de activos y seguimiento técnico de los proyectos beneficiados.

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