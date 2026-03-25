Entel amplía su servicio con Starlink D2C y ahora incluye aplicaciones como WhatsApp y Google Maps

Esto viene a complementar el servicio de la compañía lanzado en noviembre pasado en el Parque Nacional Pan de Azúcar, que incluía la capacidad de enviar mensajes SMS por satélite en áreas sin cobertura de red móvil terrestre. Con este hito, Chile se posiciona como 1° de la región y 7° del mundo.

Entel anunció la ampliación de su servicio satelital Direct to Cell (D2C), que a partir de hoy permite a los usuarios acceder a aplicaciones compatibles como WhatsApp, Google Maps, AccuWeather y X (anteriormente Twitter) en ubicaciones remotas donde la cobertura tradicional no está disponible. Con el tiempo, se irán añadiendo nuevas aplicaciones que sean compatibles con la tecnología satelital.

Tras este hito, Chile es el primer país de Latinoamérica en habilitar la cobertura satelital directa al celular para el uso de aplicaciones, y el séptimo país del mundo tras Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido.

“El mandato del Presidente José Antonio Kast es mejorar la calidad de vida de las personas mediante una robusta agenda de seguridad, donde la conectividad digital cumple un papel esencial. La tecnología satelital fortalece nuestra capacidad de respuesta ante emergencias, algo fundamental en un país sísmico y expuesto a desastres naturales. Con estos avances, impulsamos una mirada moderna de las telecomunicaciones que promueve la economía digital y se potencia con una sólida red de fibra óptica y 5G”, destacó Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones.

Por su parte, Antonio Büchi, CEO de Entel explicó que “Con Direct to Cell marcamos un antes y un después en la conectividad de Latinoamérica. El lanzamiento de este servicio puso tecnología de nivel mundial al servicio de las personas, primero con SMS y ahora con aplicaciones satelitales compatibles. Esta alianza con Starlink no es casual ni fortuita, se enmarca en un compromiso histórico de Entel con conectar al país, traer siempre la mejor tecnología y transformarla en un gran servicio, siempre un paso adelante”

En noviembre, Entel lanzó su servicio de SMS por satélite como parte de la fase inicial de implementación. Cuatro meses después de este hito en conectividad, la empresa está lanzando este nuevo servicio, que estará disponible para clientes que cuenten con equipo compatible, y habilitado con roaming y VoLTE y detalle de planes en la web entel.cl/starlink.

Büchi además señala que “también estamos orgullosos de que este servicio estará disponible para nuestros clientes de Entel Perú en los próximos días, donde representa un cambio real en la vida de las personas, dado que las áreas sin cobertura de red móvil terrestre son mucho más amplias que en Chile”.

¿Cómo accedo a este servicio?

Para utilizar el servicio satelital en tu celular, debes estar en un área sin cobertura terrestre, con vista al cielo, tener un dispositivo compatible y habilitar el roaming y VoLTE. Para más información, visita entel.cl/starlink.