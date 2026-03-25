“Los precios altos del cobre abren oportunidades, pero exigen disciplina y visión de largo plazo”

El experto en economía de minerales, Jorge Cantallopts, advierte que el actual ciclo impulsa inversión y desarrollo, pero también plantea desafíos. “Los precios altos activan mayor demanda en toda la cadena de valor, lo que puede traducirse en presiones sobre costos en áreas”, plantea.

El actual escenario de precios históricamente altos del cobre está reconfigurando las decisiones de inversión en la industria minera. Si bien existe volatilidad en el valor del metal rojo en la Bolsa de Metales de Londres -debido a la guerra en Medio Oriente- su cercanía a los US$ 6 se mantiene en precios récord. Sin embargo, más allá del optimismo, también emergen desafíos relevantes en términos de disciplina, costos y capacidad de respuesta del sector.

Según explica Jorge Cantallopts, director ejecutivo de Cesco, “ese riesgo existe y es parte de la dinámica propia de una industria cíclica como la minería”, al referirse a la posibilidad de que algunos proyectos se desarrollen bajo supuestos demasiado optimistas en contextos de precios elevados. No obstante, considera que este fenómeno también cumple un rol positivo: “Estos ciclos también permiten empujar inversiones que en otros contextos no avanzarían, y eso es clave para sostener la oferta futura”.

En esa línea, el ejecutivo enfatiza que el desafío no está en frenar la inversión, sino en fortalecer su calidad. “Estamos frente a una oportunidad para fortalecer la disciplina de inversión y la calidad de la ejecución”, sostuvo, subrayando que la minería requiere proyectos robustos capaces de enfrentar distintos escenarios de mercado.



Además, pese a las señales de mercado, el director ejecutivo de Cesco hace hincapié en que la respuesta de la oferta minera no es inmediata. “Entre exploración, permisos, financiamiento y construcción, estamos hablando de procesos que toman varios años”, explica, destacando que los altos precios no se traducen automáticamente en nueva producción.

Dinamismo, costos y la oportunidad de largo plazo

El alza del cobre también está generando efectos en toda la cadena de valor. Cantallopts plantea que “los precios altos efectivamente activan mayor demanda en toda la cadena de valor, lo que puede traducirse en presiones sobre costos en áreas como ingeniería, servicios o mano de obra especializada”.

A su juicio, este dinamismo abre oportunidades relevantes: “Estos ciclos permiten desarrollar capacidades, formar capital humano y fortalecer el ecosistema de proveedores”, lo que puede dejar efectos positivos más allá del ciclo de precios.

En el caso de Chile, identifica desafíos persistentes en permisos, infraestructura y exploración, aunque también reconoció avances y un mayor consenso sobre la necesidad de acelerar inversiones. En particular, destaca oportunidades en proyectos que aprovechan infraestructura existente, lo que podría acortar los plazos de desarrollo.

Para Cantallopts, lejos de reducir la urgencia de abordar problemas estructurales, el ciclo actual debiera reforzarla. “Los precios altos debieran ser vistos como una ventana de oportunidad para acelerar transformaciones que la industria ya viene impulsando”, sostiene.

Este enfoque también predominó en la reciente conferencia de exploración PDAC en Toronto, donde -según expone- el foco dejó de estar en el precio del cobre y se trasladó hacia el largo plazo: “Hoy el foco está en cómo aprovechar esta oportunidad en el largo plazo”. En ese contexto, destacó un “optimismo más maduro, más enfocado en ejecución y en captura de valor”, concluye el experto.