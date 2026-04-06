Centro del Vino Concha y Toro es nominado a los World Travel Awards 2026

El recinto ubicado en Pirque fue nominado en una categoría que reconoce a las principales experiencias enoturísticas de Sudamérica.

El Centro del Vino Concha y Toro, ubicado en Pirque, fue nominado a los World Travel Awards 2026 en la categoría “South America’s Leading Tourism Winery”, uno de los reconocimientos más relevantes de la industria global de viajes.

A menos de un año de su apertura, el espacio ya comienza a posicionarse como uno de los principales polos de enoturismo en la región, en una categoría que reúne a las experiencias vitivinícolas más destacadas del continente.

La nominación no solo pone en vitrina a este proyecto en particular, sino también al desarrollo que ha tenido Chile en torno al turismo enológico, un sector que en los últimos años ha evolucionado desde las visitas tradicionales a viñas hacia propuestas más integradas, que combinan patrimonio, gastronomía y experiencias sensoriales.

En esa línea, el Centro del Vino de Viña Concha y Toro apuesta por una propuesta inmersiva que mezcla distintos elementos del mundo vitivinícola en un solo recorrido. El espacio incluye zonas temáticas, experiencias museográficas, degustaciones y recorridos por bodegas históricas, además de una puesta en escena ligada a la reconocida historia de Casillero del Diablo.

El reconocimiento llega en un contexto donde el enoturismo busca consolidarse como uno de los ejes de la oferta turística nacional, especialmente para visitantes internacionales. Figurar en los World Travel Awards refuerza esa proyección y posiciona a Chile dentro del mapa global de este tipo de experiencias.

Las votaciones estarán abiertas hasta el 12 de junio de 2026 y son de carácter público, lo que permite que tanto especialistas como viajeros participen en la elección.

En paralelo, el centro ha sumado otros hitos en los últimos años, como certificaciones en turismo sustentable y reconocimientos en diseño y experiencias, consolidando una propuesta que apunta a posicionar a Chile dentro del circuito global del enoturismo.

Más información sobre el centro y sus experiencias está disponible en:

https://enoturismo.conchaytoro.com/es/