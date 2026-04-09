¡Atención ONG! Los Fondos Concursables que impulsarán el bienestar financiero en Chile

La postulación estará abierta hasta el lunes 4 de mayo para todas las organizaciones del país —ONG, fundaciones, juntas de vecinos, clubes deportivos, entre otros— que busquen mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad.

En un contexto donde las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol clave en el país, impactando a millones de personas, Santander anunció el lanzamiento de la tercera versión de sus fondos concursables, que este año distribuirán $250 millones para fortalecer proyectos sociales a lo largo de Chile.

La convocatoria, que ya está abierta, se extenderá hasta el 4 de mayo y, de acuerdo con su categoría, los proyectos ganadores podrán recibir desde $7.000.000 hasta $20.000.000.

Los fondos concursables de Santander buscan —de la mano de la Corporación Simón de Cirene— potenciar el trabajo que realizan las ONG en todo el territorio, apoyando proyectos en dos grandes áreas estratégicas:

Bienestar financiero: iniciativas que entreguen herramientas concretas para que las personas puedan gestionar mejor su dinero y fortalecer su salud financiera.

iniciativas que entreguen herramientas concretas para que las personas puedan gestionar mejor su dinero y fortalecer su salud financiera. Bienestar social: proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de comunidades vulnerables, especialmente en ámbitos como educación, cultura y cuidado del medio ambiente.

En sus dos primeras ediciones, los Fondos Concursables Santander han apoyado a 38 proyectos provenientes de diversas regiones, además de la Metropolitana, llegando así a más de 20.000 beneficiados.

Algunas de estas iniciativas son el proyecto “Curso economía familiar” de Fundación Banigualdad, que ayuda a más de 3.000 personas, impactando también a emprendedores de nueve regiones del país. En cifras concretas, un 82% de estos emprendedores aprendieron a separar los ingresos del hogar de los correspondientes a sus negocios, favoreciendo así un mejor manejo de sus finanzas.

Otra de las iniciativas ganadoras fue “Ciencia sin ficción” de Fundación Chile 2100, que permitió acercar la ciencia —a través de charlas, talleres y exposiciones lúdicas— a más de 1.700 niños, niñas y jóvenes de 21 comunas de la Región de Ñuble.

Soledad Ramírez, gerente de Sostenibilidad de Santander Chile, afirma que “las ONG no solo alcanzan a una parte significativa de la población, sino que además tienen un fuerte foco en los grupos más vulnerables. Sin embargo, muchas enfrentan dificultades para acceder a financiamiento estable que les permita sostener y ampliar su impacto. Por eso, con estos fondos queremos fortalecer ese trabajo y potenciar proyectos que generen cambios concretos en la vida de las personas”.

Con esta iniciativa, el banco reafirma su compromiso con el desarrollo social del país, apostando por fortalecer a quienes hoy están impulsando soluciones concretas en las comunidades y ampliando oportunidades para miles de personas en Chile.

¿Quiénes pueden postular?

La convocatoria está dirigida a organizaciones que cumplan con los siguientes requisitos:

Organizaciones sin fines de lucro, ya sean sociales o comunitarias, y ganadores de las versiones 2024-2025 para la continuidad de sus proyectos, tanto en los pilares de bienestar social como financiero.

Contar con al menos 1 año de antigüedad.

Presentar proyectos que se desarrollen dentro del territorio nacional.

Beneficiar a personas en situación de vulnerabilidad.

Las bases y el proceso de postulación se encuentran disponibles en:

https://banco.santander.cl/nuestro-banco/sostenibilidad/fondos-concursables