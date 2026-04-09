La eficiencia energética se instala como eje clave en la industria de telecomunicaciones

Mejoras en la infraestructura tecnológica de WOM significaron una reducción de consumo de 1,8 GWh marcando un hito en la gestión sostenible de la compañía

La eficiencia energética se ha transformado en un eje clave para la sostenibilidad de la industria de telecomunicaciones, especialmente considerando el alto consumo de infraestructura como redes y data centers. En este contexto, WOM logró mejorar en un 14,1% su desempeño energético durante el último año, optimizando 1,8 GWh de energía, lo que equivale a cargar 200 millones de celulares.

Este avance también tuvo un impacto ambiental significativo, evitando la emisión de 1.044 toneladas de CO₂, cifra comparable a la plantación de aproximadamente 55.000 árboles.

Los resultados se explican principalmente por la optimización de sitios de red y data centers, que concentran más del 80% del consumo energético de la compañía. Estas acciones forman parte de la implementación del Sistema de Gestión Energética (SGE), certificado en 2025 bajo la norma internacional ISO 50001, estándar ampliamente utilizado para gestionar la energía en organizaciones.

“Seguiremos avanzando en este camino. Tenemos el compromiso de llevar conectividad a millones de personas en todo Chile, pero también la responsabilidad de disminuir el impacto de nuestra operación en el medio ambiente. Hoy vemos que es posible lograr resultados concretos cuando la sostenibilidad es parte de toda la compañía”, destacó David Aguilar, Gestor de Energía de WOM.

En enero de 2026, tras una auditoría de seguimiento, IRAM Chile verificó el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el proceso de certificación ISO 50001, consolidando la continuidad de la estrategia energética de la compañía.