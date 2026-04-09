Tecnología, innovación y formalización marcan la agenda de la Semana Chile Emprende 2026

La 3° versión del evento organizado por INACAP se realizará del 20 al 24 de abril con actividades en todas las regiones del país. Contará con expositores referentes del ecosistema del sector público, privado y académico.

La acelerada irrupción de la tecnología ha impactado transversalmente a nuestra sociedad, desafiando particularmente al sector productivo -industrias, servicios y emprendimientos-. Es clave que quienes forman parte de este ecosistema cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar esta transformación en beneficio del futuro de sus negocios. Por lo que es fundamental preguntarse ¿Qué herramientas digitales son tendencias en temas de productividad, análisis de datos, automatización e IA? ¿Cómo logran potenciar la experiencia de cliente, operaciones y logística?

Importantes interrogantes sobre todo cuando en Chile el 98% de las empresas son una pyme, motor clave de la economía del país e impulsores del empleo, la innovación y desarrollo local. Datos del Índice de transformación digital 2025 del reporte elaborado por la Cámara de Comercio de Santiago -junto a PMG Chile y Corfo- indican que el 52% de las micro y pymes utilizan IA, sin embargo, hay una cifra que preocupa y que se refiere a que el 70% declara falta de conocimiento o capacitación en materias tecnológicas y digitales, generando una barrera en la implementación de estas herramientas estratégicas.

Ante este contexto, iniciativas como la Semana Chile Emprende impulsada por INACAP son relevantes para acercar la tecnología, innovación e IA al ecosistema emprendedor. Por tercer año consecutivo, del 20 al 24 de abril este evento buscará ser un espacio para abordar brechas, tendencias y desafíos, así como también conexión con actores y referentes.

“En INACAP buscamos generar un apoyo concreto a la empleabilidad del país, mediante experiencias formativas y de directa vinculación con el entorno productivo y los gremios de las pymes. Sabemos que abrir oportunidades de fortalecimiento y proyección de las empresas, genera un impacto en el desarrollo del país y de las personas. Por esto la Semana Chile Emprende se desarrollará en todas las Sedes de INACAP de Arica a Punta Arenas, acercando esta instancia de aprendizaje a toda la comunidad” señaló Lucas Palacios, Rector de INACAP.

Actividades de Arica a Punta Arenas

El hito inaugural, que se realizará el lunes 20 de enero en la Sede Renca de INACAP, contará con la presencia de autoridades y referentes, como será la participación de Cuky Pérez, reconocida como una de las 100 mujeres líderes del 2024 y PhD en Economía de la Educación de la Universidad de Stanford y Daniel Daccarett, Cofundador de Emprende Tu Mente. Además, habrá paneles de conversación, entre ellos “Innovación, tecnología y emprendimiento: Cómo evoluciona el ecosistema”, compuesto por María Elba Chahuán, emprendedora Líder en Desarrollo Regional; Paul Kisiliuk, Socio fundador Niu Sushi; Lucas Palacios, rector de INACAP, Maricho Gálvez, Gerenta de Emprendimiento de Corfo y Alan García, director Ejecutivo SOFOFA Hub.

En total, serán casi 400 actividades a lo largo de todo el país, entre charlas, networking, talleres y conversatorios que abordarán temas vinculados a Marketing con IA, Taller hazlo con IA, emprendimiento femenino, taller el emprendimiento en Magallanes en la industria del diseño, entre muchos otros abiertos a la comunidad.

Hoy, digitalizar un negocio ya no se trata solo de estar presente en redes sociales, sino de aprovechar al máximo las herramientas que la automatización, la digitalización e inteligencia artificial permiten llevar a su máximo potencial un negocio. Es por esto que, esta iniciativa impulsada por INACAP se posiciona como un espacio clave para llevar a cabo esa evolución, conectando a emprendedores con la industria, el conocimiento y las tecnologías que marcarán la diferencia en el desarrollo de sus ideas.