Entel es reconocida por su trayectoria y compromiso con la integridad organizacional por Fundación Generación Empresarial

La compañía de tecnología y telecomunicaciones recibió el premio de “Trayectoria” según la encuesta de la FGE. Esta destacó entre las empresas que llevan al menos cinco años midiéndose y siendo exitosos en el área.

Entel fue distinguida en la categoría “Trayectoria” durante la jornada de “Reconocimiento al Compromiso con la Integridad” organizada por Fundación Generación Empresarial (FGE). De esta manera, se consolida como un referente nacional en la implementación de una cultura ética corporativa, al recibir el premio por tercera vez.

El galardón, considera a las organizaciones que llevan al menos cinco años participando en estas mediciones y manteniendo altos estándares de integridad. Entel fue reconocida entre las 159 organizaciones participantes, incluyendo 11 empresas IPSA, que aceptaron medirse voluntariamente mediante el Barómetro de Valores e Integridad Organizacional (BVIO).

El CEO de Entel, Antonio Büchi, recalcó que “estoy profundamente emocionado por este reconocimiento que refleja nuestra capacidad no solo de declarar compromisos, sino de cumplirlos día a día. La ética y el gobierno corporativo son pilares fundamentales, construyen instituciones sólidas que operan con integridad. Este enfoque nos ha llevado a ganar la confianza no solo de nuestros colaboradores, sino también de nuestros clientes”.

Esta instancia es resultado de un riguroso proceso de evaluación que incluyó la revisión del compromiso con los valores corporativos, la promoción de conducta ética, líneas de denuncia activas y políticas de prevención. La encuesta fue aplicada a 41.529 colaboradores de las organizaciones participantes, quienes evaluaron la vivencia práctica de la cultura de integridad en sus lugares de trabajo.

La gerente de Compliance de Entel, Margarita Walker, comentó que “esta distinción refleja nuestro compromiso constante con la cultura de ética e integridad dentro de Entel, algo que no surge de manera improvisada, sino que vamos construyendo año tras año. Estamos trabajando constantemente en nuestro propósito, que es transformar responsablemente la sociedad. Este objetivo es el motor que nos ha llevado a ser destacados, ya por tercera vez, con este prestigioso premio”.

Al referirse a Entel y el premio “Trayectoria”, la presidenta de Fundación Generación Empresarial, Janet Awad, afirmó que “esta es una compañía que ha hecho un trabajo serio, con convicción, y que ha instalado prácticas que hoy forman parte de su manera de operar. Eso no se improvisa. Se construye con disciplina, con liderazgo y con equipos que creen en lo que hacen. Y en un país que tanto necesita recuperar confianza, que una empresa del tamaño y la relevancia de Entel dé este ejemplo no es un tema menor. Es una señal muy potente para su industria y para el resto del sector privado”.