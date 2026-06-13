Nueva polémica sacude a Camila Flores: demandan a la senadora por presunta deuda de más de $18 millones

Debido al fuero parlamentario que protege a la legisladora, el proceso deberá seguir un procedimiento especial.

La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, enfrenta una demanda civil ejecutiva presentada ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso por el presunto no pago de $18,3 millones correspondientes a material utilizado durante su última campaña parlamentaria.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, la acción judicial fue interpuesta por el comerciante Hugo Villar Lara, quien busca obtener el pago de una factura emitida en mayo de este año por la fabricación de 40 mil imanes publicitarios destinados a promoción electoral.

Debido al fuero parlamentario que protege a la legisladora, el proceso deberá seguir un procedimiento especial. En ese contexto, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso tendrá que designar a un ministro de fuero que analizará si la demanda cumple con los requisitos para continuar su tramitación y eventualmente derivar en un juicio.

Nueva polémica sacude a Camila Flores

Según el escrito judicial, la contratación de los servicios habría sido coordinada mediante terceros que buscaban obtener financiamiento de empresarios de origen chino a cambio de facilitar acceso a la parlamentaria.

No obstante, la senadora ha rechazado cualquier participación en la solicitud del material publicitario. Pese a ello, registros audiovisuales citados en la acción legal mostrarían a un escolta de Carabineros y a integrantes de su equipo de asesores retirando los calendarios magnéticos desde las instalaciones de la imprenta en Santiago Centro, utilizando un vehículo fiscal.

Frente a las acusaciones, Camila Flores negó haber encargado los productos y aseguró que no existen antecedentes que acrediten una contratación formal.

La parlamentaria sostuvo que no hay “órdenes de compra ni documentos que acrediten la contratación formal del servicio”, agregando que hará valer sus argumentos ante la justicia y que ejercerá “su derecho a defensa en los tribunales”.