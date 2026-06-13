Brasil debuta ante Marruecos en el Mundial 2026: horario y dónde ver el partido en vivo

El compromiso aparece como uno de los más interesantes de la jornada, ya que ambos equipos aspiran a luchar por los primeros puestos de la zona.

La selección de Brasil hará su estreno en el Mundial 2026 este sábado 13 de junio enfrentando a Marruecos, en un atractivo encuentro correspondiente al Grupo C de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El compromiso aparece como uno de los más interesantes de la jornada, ya que ambos equipos aspiran a luchar por los primeros puestos de la zona. Conseguir una victoria en el debut podría resultar determinante para encaminar la clasificación a la siguiente ronda.

La escuadra brasileña llega a la cita con la responsabilidad de responder a las expectativas de sus hinchas bajo la conducción técnica de Carlo Ancelotti, mientras que Marruecos intentará ratificar el gran nivel mostrado en los últimos años y sorprender a uno de los favoritos para levantar el trofeo.

¿A qué hora juega Brasil vs Marruecos?

El encuentro se disputará este sábado 13 de junio a partir de las 18:00 horas de Chile en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

¿Dónde ver el partido en vivo?

Los fanáticos podrán seguir el duelo por televisión abierta a través de Chilevisión y también por la señal de cable de DSports.

Además, la transmisión online estará disponible mediante diversas plataformas de streaming, entre ellas Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+, DGO, la aplicación MiCHV, el canal de YouTube de Chilevisión, el sitio web oficial de la estación y DAZN.

Brasil y Marruecos comparten grupo junto a Haití y Escocia. Según el formato del torneo, avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, por lo que cada punto será fundamental en la pelea por los octavos de final.

Programación de este sábado 13 de junio

Qatar vs Suiza | 15:00 horas | Grupo B

Brasil vs Marruecos | 18:00 horas | Grupo C

Haití vs Escocia | 21:00 horas | Grupo C

Chilevisión anunció que emitirá más de 50 encuentros del Mundial 2026 a través de su señal abierta y plataformas digitales, permitiendo que los hinchas sigan de cerca el torneo más importante del fútbol mundial.