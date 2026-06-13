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Brasil debuta ante Marruecos en el Mundial 2026: horario y dónde ver el partido en vivo

El compromiso aparece como uno de los más interesantes de la jornada, ya que ambos equipos aspiran a luchar por los primeros puestos de la zona.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

La selección de Brasil hará su estreno en el Mundial 2026 este sábado 13 de junio enfrentando a Marruecos, en un atractivo encuentro correspondiente al Grupo C de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El compromiso aparece como uno de los más interesantes de la jornada, ya que ambos equipos aspiran a luchar por los primeros puestos de la zona. Conseguir una victoria en el debut podría resultar determinante para encaminar la clasificación a la siguiente ronda.

La escuadra brasileña llega a la cita con la responsabilidad de responder a las expectativas de sus hinchas bajo la conducción técnica de Carlo Ancelotti, mientras que Marruecos intentará ratificar el gran nivel mostrado en los últimos años y sorprender a uno de los favoritos para levantar el trofeo.

¿A qué hora juega Brasil vs Marruecos?

El encuentro se disputará este sábado 13 de junio a partir de las 18:00 horas de Chile en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

¿Dónde ver el partido en vivo?

Los fanáticos podrán seguir el duelo por televisión abierta a través de Chilevisión y también por la señal de cable de DSports.

Además, la transmisión online estará disponible mediante diversas plataformas de streaming, entre ellas Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+, DGO, la aplicación MiCHV, el canal de YouTube de Chilevisión, el sitio web oficial de la estación y DAZN.

Brasil y Marruecos comparten grupo junto a Haití y Escocia. Según el formato del torneo, avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, por lo que cada punto será fundamental en la pelea por los octavos de final.

Programación de este sábado 13 de junio

  • Qatar vs Suiza | 15:00 horas | Grupo B
  • Brasil vs Marruecos | 18:00 horas | Grupo C
  • Haití vs Escocia | 21:00 horas | Grupo C

Chilevisión anunció que emitirá más de 50 encuentros del Mundial 2026 a través de su señal abierta y plataformas digitales, permitiendo que los hinchas sigan de cerca el torneo más importante del fútbol mundial.

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