La Seremi de Transportes informó que se incorporarán nuevos vehículos a la restricción de circulación que ya rige en la capital.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó de manera preventiva una preemergencia ambiental para este sábado 13 de junio, debido a las desfavorables condiciones de ventilación que se proyectan para los próximos días en Santiago.

La decisión fue adoptada tras una recomendación de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Medio Ambiente, con el objetivo de proteger la salud de los habitantes frente al incremento de los niveles de contaminación atmosférica.

Entre las medidas implementadas, se mantiene la prohibición del uso de calefactores que funcionen con leña o derivados de la madera en toda la Región Metropolitana, con excepción de aquellos que utilizan pellets como combustible.

RM bajo preemergencia ambiental: revisa qué patentes no podrán circular este sábado 13 de junio

Como parte del plan de gestión de episodios críticos, la Seremi de Transportes informó que se incorporarán nuevos vehículos a la restricción de circulación que ya rige en la capital.

La medida afectará a los vehículos de transporte de carga con sello verde cuyas placas patentes finalicen en los números 8 y 9. Estos no podrán transitar por el interior del anillo de Américo Vespucio entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Las autoridades señalaron que la fiscalización será realizada por equipos de la Seremi de Medio Ambiente, en coordinación con los municipios y Carabineros, con el fin de asegurar el cumplimiento de las restricciones y reducir las emisiones contaminantes durante la jornada.