Entel se une con conectividad satelital al recorrido de FALP para promover la prevención del cáncer de mama

– La empresa de tecnología y telecomunicaciones concretó una alianza con la Fundación Arturo López Pérez (FALP) para implementar clínicas móviles que recorrerán Chile realizando mamografías en zonas con menor acceso a salud.

La Fundación Arturo López Pérez (FALP) anunció una alianza estratégica con Entel, Achs y Copec, que buscará fortalecer el diagnóstico precoz del cáncer de mama y ampliar el acceso a mamografías a lo largo del territorio nacional. Esta enfermedad, según los datos de FALP, es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres y solo en 2025 cobró la vida de más de 1.800 personas.

El objetivo central de esta colaboración es reducir las brechas geográficas y de acceso que impiden un diagnóstico oportuno, para el cual este examen es clave. Para ello, durante 12 meses, unidades móviles equipadas con mamógrafos recorrerán diversas localidades. En 2025, estos operativos beneficiaron a más de 44.000 mujeres en todo el país.

La gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano, señaló que “esta alianza con FALP representa la esencia de nuestro compromiso país: llegar a donde otros no llegan. Al habilitar las clínicas de mamografías móviles con conectividad satelital, cumplimos con nuestra misión de poner la tecnología al servicio de las personas, y así transformar responsablemente la sociedad”.

La gerente de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de FALP, Bernardita Vittini, comentó que “el cáncer de mama es una enfermedad que afecta a la mujer y a todo su entorno. El único examen que nos permite llegar a tiempo es la mamografía y la cobertura nacional actual, no alcanza el 40%. Superar esta cifra requiere de un esfuerzo colectivo y esta alianza nos permite seguir llegando donde más se necesita”.

La integración de la tecnología de Starlink por parte de Entel garantiza que las clínicas móviles operen con total autonomía técnica, permitiendo que la detección precoz sea una realidad incluso en las localidades más aisladas del país.

Esta acción se alinea con el compromiso “Conciencia en todas” de la empresa, que promueve la responsabilidad en lo digital, social y medioambiental, buscando generar una huella que trascienda su negocio principal y ponga la conectividad al servicio de las personas.