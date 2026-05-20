Terremoto en el fútbol chileno: la resta de puntos que sufre U de Concepción y cómo cambia la tabla de la Liga de Primera

El Tribunal de Disciplina de la ANFP castigó duramente a la Universidad de Concepción por un problema administrativo, el cual surgió tras el robo de un celular, según se defendió el club.

Un nuevo problema dirigencial remece al fútbol chileno, el cual afecta duramente a Universidad de Concepción, luego de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidiera castigar al campanil con la resta de tres puntos.

Lo anterior, debido a que el club incurrió en una infracción al artículo 70 del Reglamento de la ANFP, debido al pago fuera de plazo del IVA correspondiente al período de febrero de 2026, que finalmente se materializó en marzo.

El vencimiento del plazo son los días 20 de cada mes, por lo que el cuadro sureño tenía conocimiento de la situación.

Robo de celular: la defensa de U de Concepción que desestimó el tribunal

Bajo este contexto, la U de Concepción se defendió señalando que “durante la madrugada del día 20 de marzo de 2026, el Gerente General del club Universidad de Concepción, Sr. Simón Figari Vial, fue víctima del robo de su teléfono móvil, el cual contenía el token digital (soft token) del Banco Consorcio, único mecanismo de autenticación habilitado para autorizar transferencias desde las cuentas del mencionado Club”.

Sin embargo, el tribunal desestimó esta argumentación, ya que “si bien el robo de un teléfono móvil constituye un hecho externo y ajeno a la persona que lo sufre, ello no basta por sí solo para configurar fuerza mayor eximente en sede disciplinaria”.

Considerando lo anterior, el fallo indica que “el club denunciado pudo adoptar resguardos para impedir que sus actividades financieras dependan de una sola persona y de un solo dispositivo electrónico. No obstante, optó por una estructura operativa riesgosa, al decidir que haya sólo un funcionario autorizado (…) que está natural y previsiblemente expuesto a riesgos de daño, extravío, falla, hurto o robo”.

De esta forma, la U de Concepción pierde tres puntos vitales en la Liga de Primera. De las 17 unidades que tenía, pasa a tener 14, por lo que bajará desde el undécimo al duodécimo lugar a solo cuatro puntos de la zona de descenso.